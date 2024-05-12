https://ukraina.ru/20240512/1054966125.html

Каждый должен знать свой маневр: командир БАРС-13 о том, как в его отряде готовят бойцов

Каждый должен знать свой маневр: командир БАРС-13 о том, как в его отряде готовят бойцов - 12.05.2024 Украина.ру

Каждый должен знать свой маневр: командир БАРС-13 о том, как в его отряде готовят бойцов

Добровольческий отряд БАРС-13 имеет свой полигон, ни один боец не отправляется в бой без должной подготовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир подразделения, исполнительный директор "Союза добровольцев Донбасса" (СДД), полковник Андрей Пинчук

2024-05-12T05:46

2024-05-12T05:46

2024-05-12T05:46

новости

андрей пинчук

барс-13

сво

полигон

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БАРС-13 (Боевой армейский резерв страны) - один из добровольческих отрядов, созданных СДД. С осени прошлого года им командует Андрей Пинчук - бывший министр госбезопасности ДНР, автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота". Все бойцы БАРСа проходят полноценную подготовку, никого не отправляют в зону боевых действий необученным, подчеркнул Пинчук."Мы никого не посылаем на штурм или в бой просто так, без подготовки. У нас есть свой полигон, у нас достаточно длительное время проходит боевое слаживание. Более того, наши "птичники" (операторы БПЛА – ред.) всегда снимают поле боя перед тем, как на поле выходить. И командиры это поле боя изучают, планируя выдвижение. То есть каждый из солдат должен знать свой маневр, как известно", - заявил он.Поэтому в БАРС-13 всегда идет боевая подготовка, подытожил собеседник издания.Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.

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новости, андрей пинчук, барс-13, сво, полигон