Каждый должен знать свой маневр: командир БАРС-13 о том, как в его отряде готовят бойцов - 12.05.2024 Украина.ру
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Каждый должен знать свой маневр: командир БАРС-13 о том, как в его отряде готовят бойцов
Каждый должен знать свой маневр: командир БАРС-13 о том, как в его отряде готовят бойцов - 12.05.2024 Украина.ру
Каждый должен знать свой маневр: командир БАРС-13 о том, как в его отряде готовят бойцов
Добровольческий отряд БАРС-13 имеет свой полигон, ни один боец не отправляется в бой без должной подготовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир подразделения, исполнительный директор "Союза добровольцев Донбасса" (СДД), полковник Андрей Пинчук
2024-05-12T05:46
2024-05-12T05:46
новости
андрей пинчук
барс-13
сво
полигон
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БАРС-13 (Боевой армейский резерв страны) - один из добровольческих отрядов, созданных СДД. С осени прошлого года им командует Андрей Пинчук - бывший министр госбезопасности ДНР, автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота". Все бойцы БАРСа проходят полноценную подготовку, никого не отправляют в зону боевых действий необученным, подчеркнул Пинчук."Мы никого не посылаем на штурм или в бой просто так, без подготовки. У нас есть свой полигон, у нас достаточно длительное время проходит боевое слаживание. Более того, наши "птичники" (операторы БПЛА – ред.) всегда снимают поле боя перед тем, как на поле выходить. И командиры это поле боя изучают, планируя выдвижение. То есть каждый из солдат должен знать свой маневр, как известно", - заявил он.Поэтому в БАРС-13 всегда идет боевая подготовка, подытожил собеседник издания.Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.
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новости, андрей пинчук, барс-13, сво, полигон
Новости, Андрей Пинчук, Барс-13, СВО, полигон

Каждый должен знать свой маневр: командир БАРС-13 о том, как в его отряде готовят бойцов

05:46 12.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Добровольческий отряд БАРС-13 имеет свой полигон, ни один боец не отправляется в бой без должной подготовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир подразделения, исполнительный директор "Союза добровольцев Донбасса" (СДД), полковник Андрей Пинчук
БАРС-13 (Боевой армейский резерв страны) - один из добровольческих отрядов, созданных СДД. С осени прошлого года им командует Андрей Пинчук - бывший министр госбезопасности ДНР, автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота".
Все бойцы БАРСа проходят полноценную подготовку, никого не отправляют в зону боевых действий необученным, подчеркнул Пинчук.
"Мы никого не посылаем на штурм или в бой просто так, без подготовки. У нас есть свой полигон, у нас достаточно длительное время проходит боевое слаживание. Более того, наши "птичники" (операторы БПЛА – ред.) всегда снимают поле боя перед тем, как на поле выходить. И командиры это поле боя изучают, планируя выдвижение. То есть каждый из солдат должен знать свой маневр, как известно", - заявил он.
Поэтому в БАРС-13 всегда идет боевая подготовка, подытожил собеседник издания.
Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.
 
НовостиАндрей ПинчукБарс-13СВОполигон
 
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