https://ukraina.ru/20240512/1054977965.html
Виновных в разы больше: Гаспарян о том, кто остается за кулисами трагедии в Доме профсоюзов
Виновных в разы больше: Гаспарян о том, кто остается за кулисами трагедии в Доме профсоюзов - 12.05.2024 Украина.ру
Виновных в разы больше: Гаспарян о том, кто остается за кулисами трагедии в Доме профсоюзов
Совсем недавно исполнилось десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Но виновные до сих пор не понесли наказание, хотя всем очевидно, кто за этим стоял. И шансов на справедливое возмездие практически нет
2024-05-12T05:00
2024-05-12T05:00
2024-05-12T05:00
одесса
запад
армен гаспарян
антимайдан
евромайдан
украина
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен ГаспарянЗапад очень не любит выдавать всю эту "паскуду", подытожил политолог.Тем временем в Одессе украинские власти накануне Дня Победы вновь предупреждают население о запрете использования советской символики. Массовые мероприятия в городе, как и по всей Украине, запрещены, зато каждые выходные по центральным улицам маршируют 30-50 малолетних неонацистов, требующих освободить "азовцев"*.Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе10 лет назад, 2 мая, в Одессе произошли массовые столкновения между участниками Антимайдана и активистами Евромайдана. Пророссийские активисты под натиском националистов вынужденно укрылись в Доме профсоюзов на Куликовом Поле. Радикалам не понравилась их идея о проведении референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Результат - 48 человек убиты, более 240 - ранены.Один из непосредственных участников тех страшных событий Олег Музыка в интервью изданию Украина.ру рассказал о происходящем в тот день."Мы отошли к Дому профсоюзов, эта оборона длилась 15-30 минут, но тут мы увидели, что националисты и футбольные фанаты бегут толпой в нашу сторону…"."Мы звонили родным и прощались": пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУПолный текст интервью Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России читайте на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240507/1054951414.html
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одесса, запад, армен гаспарян, антимайдан, евромайдан, украина
Виновных в разы больше: Гаспарян о том, кто остается за кулисами трагедии в Доме профсоюзов
Совсем недавно исполнилось десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Но виновные до сих пор не понесли наказание, хотя всем очевидно, кто за этим стоял. И шансов на справедливое возмездие практически нет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян
"Я недавно встречался с Владимиром Боделаном, он же тогда возглавлял МЧС в Одессе. Они вывели более 200 человек из Дома профсоюзов, когда проводились спасательные работы. А в СМИ фигурирует цифра 40 человек. Я к тому, что наверняка такая же история будет с военными преступниками. Есть имбецилы, которые все время лезут в кадр, они себя очень любят пиарить. А есть те, кто за кулисами. И о ком мы еще не знаем. То есть для того, чтобы установить всех, должна быть проделана титаническая работа", - рассказал Армен Гаспарян.
Запад очень не любит выдавать всю эту "паскуду", подытожил политолог.
Тем временем в Одессе украинские власти накануне Дня Победы вновь предупреждают население о запрете использования советской символики. Массовые мероприятия в городе, как и по всей Украине, запрещены, зато каждые выходные по центральным улицам маршируют 30-50 малолетних неонацистов, требующих освободить "азовцев"*.
10 лет назад, 2 мая, в Одессе произошли массовые столкновения между участниками Антимайдана и активистами Евромайдана. Пророссийские активисты под натиском националистов вынужденно укрылись в Доме профсоюзов на Куликовом Поле. Радикалам не понравилась их идея о проведении референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Результат - 48 человек убиты, более 240 - ранены.
Один из непосредственных участников тех страшных событий Олег Музыка в интервью изданию Украина.ру рассказал о происходящем в тот день.
"Мы отошли к Дому профсоюзов, эта оборона длилась 15-30 минут, но тут мы увидели, что националисты и футбольные фанаты бегут толпой в нашу сторону…".
* Запрещенная в России террористическая организация.