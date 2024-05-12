Виновных в разы больше: Гаспарян о том, кто остается за кулисами трагедии в Доме профсоюзов - 12.05.2024 Украина.ру
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Виновных в разы больше: Гаспарян о том, кто остается за кулисами трагедии в Доме профсоюзов
Виновных в разы больше: Гаспарян о том, кто остается за кулисами трагедии в Доме профсоюзов - 12.05.2024 Украина.ру
Виновных в разы больше: Гаспарян о том, кто остается за кулисами трагедии в Доме профсоюзов
Совсем недавно исполнилось десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Но виновные до сих пор не понесли наказание, хотя всем очевидно, кто за этим стоял. И шансов на справедливое возмездие практически нет
2024-05-12T05:00
2024-05-12T05:00
одесса
запад
армен гаспарян
антимайдан
евромайдан
украина
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен ГаспарянЗапад очень не любит выдавать всю эту "паскуду", подытожил политолог.Тем временем в Одессе украинские власти накануне Дня Победы вновь предупреждают население о запрете использования советской символики. Массовые мероприятия в городе, как и по всей Украине, запрещены, зато каждые выходные по центральным улицам маршируют 30-50 малолетних неонацистов, требующих освободить "азовцев"*.Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе10 лет назад, 2 мая, в Одессе произошли массовые столкновения между участниками Антимайдана и активистами Евромайдана. Пророссийские активисты под натиском националистов вынужденно укрылись в Доме профсоюзов на Куликовом Поле. Радикалам не понравилась их идея о проведении референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Результат - 48 человек убиты, более 240 - ранены.Один из непосредственных участников тех страшных событий Олег Музыка в интервью изданию Украина.ру рассказал о происходящем в тот день."Мы отошли к Дому профсоюзов, эта оборона длилась 15-30 минут, но тут мы увидели, что националисты и футбольные фанаты бегут толпой в нашу сторону…"."Мы звонили родным и прощались": пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУПолный текст интервью Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России читайте на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация.
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одесса, запад, армен гаспарян, антимайдан, евромайдан, украина
Одесса, Запад, Армен Гаспарян, антимайдан, евромайдан, Украина

Виновных в разы больше: Гаспарян о том, кто остается за кулисами трагедии в Доме профсоюзов

05:00 12.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Александр Полищук
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Совсем недавно исполнилось десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Но виновные до сих пор не понесли наказание, хотя всем очевидно, кто за этим стоял. И шансов на справедливое возмездие практически нет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян

"Я недавно встречался с Владимиром Боделаном, он же тогда возглавлял МЧС в Одессе. Они вывели более 200 человек из Дома профсоюзов, когда проводились спасательные работы. А в СМИ фигурирует цифра 40 человек. Я к тому, что наверняка такая же история будет с военными преступниками. Есть имбецилы, которые все время лезут в кадр, они себя очень любят пиарить. А есть те, кто за кулисами. И о ком мы еще не знаем. То есть для того, чтобы установить всех, должна быть проделана титаническая работа", - рассказал Армен Гаспарян.

Запад очень не любит выдавать всю эту "паскуду", подытожил политолог.
Тем временем в Одессе украинские власти накануне Дня Победы вновь предупреждают население о запрете использования советской символики. Массовые мероприятия в городе, как и по всей Украине, запрещены, зато каждые выходные по центральным улицам маршируют 30-50 малолетних неонацистов, требующих освободить "азовцев"*.
Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе
10 лет назад, 2 мая, в Одессе произошли массовые столкновения между участниками Антимайдана и активистами Евромайдана. Пророссийские активисты под натиском националистов вынужденно укрылись в Доме профсоюзов на Куликовом Поле. Радикалам не понравилась их идея о проведении референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Результат - 48 человек убиты, более 240 - ранены.
Один из непосредственных участников тех страшных событий Олег Музыка в интервью изданию Украина.ру рассказал о происходящем в тот день.
"Мы отошли к Дому профсоюзов, эта оборона длилась 15-30 минут, но тут мы увидели, что националисты и футбольные фанаты бегут толпой в нашу сторону…".
"Мы звонили родным и прощались": пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУ
Полный текст интервью Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России читайте на сайте Украина.ру.
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 14:11
Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить ЗеленскогоГлава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
ОдессаЗападАрмен ГаспарянантимайданевромайданУкраина
 
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