"Мы пошлем, но пусть это будет сюрпризом": аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине - 12.05.2024 Украина.ру
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"Мы пошлем, но пусть это будет сюрпризом": аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине
"Мы пошлем, но пусть это будет сюрпризом": аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине - 12.05.2024 Украина.ру
"Мы пошлем, но пусть это будет сюрпризом": аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине
Именно Варшава первой отправила на Украину своих кадровых военных под видом наемников. Министр обороны Сикорский на селекторных совещаниях прямо заявлял, что в начале СВО из польской армии уволились 9 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-05-12T03:50
2024-05-12T03:50
новости
польша
россия
украина
иван грозный
мид
сикорский
речь посполитая
великобритания
иностранные наемники
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Российские учения с участием нестратегических ядерных сил будут осуществляться не только силами сухопутных войск Южного военного округа. В них примут участие Военно-Морской флот и ВКС России, рассказал аналитик.Пока Россия придерживается соглашений, которые запрещают ядерные испытания во всех средах (под водой, на суше и в космосе). Но ее терпение не безгранично. Тем более, когда Запад напрямую угрожает послать войска на Украину, добавил он.Хотя именно Варшава первой отправила на Украину своих кадровых военнослужащих под видом наемников. Ее министр обороны Сикорский на селекторных совещаниях прямо заявлял, что в начале СВО из польской армии уволились 9 тысяч человек, отметил эксперт.Теперь они воюют на самых важных участках фронта, на которых киевские власти возводят новые "фортеци". И среди этих наемников чаще всего звучит польская речь, добавил он.Польша традиционно идет в фарватере британской политики. Это происходит еще со времен царствования Ивана Грозного. Речь Посполитую, которая еще участвовала в Ливонских войнах, спонсировали англичане, указал специалист.Поляки всегда были "цепными псами" Великобритании. Они всегда готовы идти на провокации и вернуть земли, которые когда-то захватывали у России. Поэтому, когда сформировалась коалиция из Польши, Великобритании и Франции, история снова повторилась, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева читайте на сайте Украина.ру
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новости, польша, россия, украина, иван грозный, мид, сикорский, речь посполитая, великобритания, иностранные наемники, войска, франция, эммануэль макрон
Новости, Польша, Россия, Украина, Иван Грозный, МИД, Сикорский, Речь Посполитая, Великобритания, иностранные наемники, войска, Франция, Эммануэль Макрон

"Мы пошлем, но пусть это будет сюрпризом": аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине

03:50 12.05.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Именно Варшава первой отправила на Украину своих кадровых военных под видом наемников. Министр обороны Сикорский на селекторных совещаниях прямо заявлял, что в начале СВО из польской армии уволились 9 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Российские учения с участием нестратегических ядерных сил будут осуществляться не только силами сухопутных войск Южного военного округа. В них примут участие Военно-Морской флот и ВКС России, рассказал аналитик.
Пока Россия придерживается соглашений, которые запрещают ядерные испытания во всех средах (под водой, на суше и в космосе). Но ее терпение не безгранично. Тем более, когда Запад напрямую угрожает послать войска на Украину, добавил он.
"Сперва об этом заявил [президент Франции Эммануэль] Макрон. То он пошлет войска, то не пошлет, потом выяснилось, что послал. Следом за ним об этом заявила Великобритания. Польша в лице главы МИД [Радослава] Сикорского тоже темнит. "Мы пошлем, но пусть это будет для [президента России Владимира] Путина сюрпризом", - подчеркнул Леонков.
Хотя именно Варшава первой отправила на Украину своих кадровых военнослужащих под видом наемников. Ее министр обороны Сикорский на селекторных совещаниях прямо заявлял, что в начале СВО из польской армии уволились 9 тысяч человек, отметил эксперт.
Теперь они воюют на самых важных участках фронта, на которых киевские власти возводят новые "фортеци". И среди этих наемников чаще всего звучит польская речь, добавил он.
Польша традиционно идет в фарватере британской политики. Это происходит еще со времен царствования Ивана Грозного. Речь Посполитую, которая еще участвовала в Ливонских войнах, спонсировали англичане, указал специалист.
Поляки всегда были "цепными псами" Великобритании. Они всегда готовы идти на провокации и вернуть земли, которые когда-то захватывали у России. Поэтому, когда сформировалась коалиция из Польши, Великобритании и Франции, история снова повторилась, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева читайте на сайте Украина.ру
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
10 мая, 09:26
Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежаПока ситуация в зоне СВО находится в неустойчивом балансе. Но очередные прорывы ВС РФ могут привести к паническому бегству ВСУ по всему фронту
 
НовостиПольшаРоссияУкраинаИван ГрозныйМИДСикорскийРечь ПосполитаяВеликобританияиностранные наемникивойскаФранцияЭммануэль Макрон
 
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