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СВО выполнит свою задачу, если Украина будет уничтожена - Ищенко

СВО выполнит свою задачу, если Украина будет уничтожена - Ищенко - 12.05.2024 Украина.ру

СВО выполнит свою задачу, если Украина будет уничтожена - Ищенко

Сейчас теоретически возможны разные варианты окончания СВО. Даже Украину можно сохранить и как дружественное государство, но только теоретически. На практике это невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

2024-05-12T06:29

2024-05-12T06:29

2024-05-12T06:29

новости

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ПО его словам, сохранение любой Украины будет гангреной для России. Единственным смыслом ее существования будет уничтожение России, неважно, насколько мощной будет эта Украина, или вообще немощной. Поэтому теоретически для всех было бы лучше, если бы Украину ликвидировали, и процесс вышел бы в восстановление российской государственности в ее естественных границах.Полную версию интервью Ростислав Ищенко: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудро читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости