СВО выполнит свою задачу, если Украина будет уничтожена - Ищенко - 12.05.2024 Украина.ру
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СВО выполнит свою задачу, если Украина будет уничтожена - Ищенко
СВО выполнит свою задачу, если Украина будет уничтожена - Ищенко - 12.05.2024 Украина.ру
СВО выполнит свою задачу, если Украина будет уничтожена - Ищенко
Сейчас теоретически возможны разные варианты окончания СВО. Даже Украину можно сохранить и как дружественное государство, но только теоретически. На практике это невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
2024-05-12T06:29
2024-05-12T06:29
новости
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ПО его словам, сохранение любой Украины будет гангреной для России. Единственным смыслом ее существования будет уничтожение России, неважно, насколько мощной будет эта Украина, или вообще немощной. Поэтому теоретически для всех было бы лучше, если бы Украину ликвидировали, и процесс вышел бы в восстановление российской государственности в ее естественных границах.Полную версию интервью Ростислав Ищенко: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудро читайте на сайте Украина.ру.
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новости
Новости

СВО выполнит свою задачу, если Украина будет уничтожена - Ищенко

06:29 12.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Марш в вышиванках" во Львове
Марш в вышиванках во Львове - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Сейчас теоретически возможны разные варианты окончания СВО. Даже Украину можно сохранить и как дружественное государство, но только теоретически. На практике это невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
ПО его словам, сохранение любой Украины будет гангреной для России. Единственным смыслом ее существования будет уничтожение России, неважно, насколько мощной будет эта Украина, или вообще немощной.
Задачи СВО будут полностью выполнены, если Украина будет уничтожена. Если нет — значит, эта задача останется нашим потомкам. Им ее будет реализовывать значительно сложнее. Может быть, когда-то из остатков Украины сформируют более-менее адекватное государство. Но это все равно потребует большого количества жертв, - уверен политолог.
Поэтому теоретически для всех было бы лучше, если бы Украину ликвидировали, и процесс вышел бы в восстановление российской государственности в ее естественных границах.
Полную версию интервью Ростислав Ищенко: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудро читайте на сайте Украина.ру.
 
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