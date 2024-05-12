Один джентльмен и шесть молодых дам: ветеран рассказал, что изменилось в Афганистане после бегства США - 12.05.2024 Украина.ру
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Один джентльмен и шесть молодых дам: ветеран рассказал, что изменилось в Афганистане после бегства США
Один джентльмен и шесть молодых дам: ветеран рассказал, что изменилось в Афганистане после бегства США - 12.05.2024 Украина.ру
Один джентльмен и шесть молодых дам: ветеран рассказал, что изменилось в Афганистане после бегства США
В марте-апреле состоялся визит представителей Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран - участниц СНГ в Афганистан. Члены делегации отметили, что в республике остались социальные проблемы, однако уровень безопасности зримо повысился
2024-05-12T06:02
2024-05-12T06:02
новости
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Об этом рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Он уточнил, что его группа помимо столицы Афганистана посетила и другие регионы страны: Герате, Бамиане, Банд-е Амире и Джелалабаде."Сегодня возможно поехать практически во все провинции, но совершать это лучше с сопровождающим из МВД, который поможет избежать неприятных ситуаций. Например, на днях в Панджшере зарегистрировалась группа туристов из России, в которой был один джентльмен и шесть (!) молодых дам. Трудно припомнить время, когда бы коллектив в таком составе мог без происшествий передвигаться по стране", - рассказал ветеран.Он добавил, что в стране значительно снизилось количество терактов, практически полностью отсутствует криминал, наметился устойчивый курс местной валюты. Однако в республике по прежнему слабо решаются социальные проблемы, нет работы, не выплачиваются зарплаты и пенсии, неясны перспективы развития страны.Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине* Деятельность организации запрещена на территории РФ.
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Новости, Афганистан, США, безопасность, женщины, мужчины

Один джентльмен и шесть молодых дам: ветеран рассказал, что изменилось в Афганистане после бегства США

06:02 12.05.2024
 
Афганистан сегодня
Афганистан сегодня
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В марте-апреле состоялся визит представителей Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран - участниц СНГ в Афганистан. Члены делегации отметили, что в республике остались социальные проблемы, однако уровень безопасности зримо повысился
Об этом рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
Он уточнил, что его группа помимо столицы Афганистана посетила и другие регионы страны: Герате, Бамиане, Банд-е Амире и Джелалабаде.
"Сегодня возможно поехать практически во все провинции, но совершать это лучше с сопровождающим из МВД, который поможет избежать неприятных ситуаций. Например, на днях в Панджшере зарегистрировалась группа туристов из России, в которой был один джентльмен и шесть (!) молодых дам. Трудно припомнить время, когда бы коллектив в таком составе мог без происшествий передвигаться по стране", - рассказал ветеран.
Он добавил, что в стране значительно снизилось количество терактов, практически полностью отсутствует криминал, наметился устойчивый курс местной валюты. Однако в республике по прежнему слабо решаются социальные проблемы, нет работы, не выплачиваются зарплаты и пенсии, неясны перспективы развития страны.
Виталий Волков интервью
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США ушли из Афганистана, но кубик Рубика для управления оставили - ВолковАфганистан является центральной страной Средней Азии с точки зрения угрозы, которая в его северной части сформировалась для остальных республик региона и которой США управляют с помощью сложной системы, выстроенной за годы пребывания в этом государстве
Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.
Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.
Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.
В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.
На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.
По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.
ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.
 
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