«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе Зеленского.
Санкции включают, в частности, блокирование активов, запрет экспортно-импортных операций и вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование действия специальных разрешений на разработку недр.
Срок действия санкций составляет 5 лет,
В списке компаний, к которым будут применяться санкции — предприятия «Ленморниипроект», «Ленпромтранспроект», «Страховая бизнес группа», «Геоземстрой», «Гипрошахт», «Гипрогор», «Крымсетьэнергопроект» и другие.