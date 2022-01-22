Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда российских компаний. Об этом сообщает 22 января агентство РИА Новости

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе Зеленского. Безпалько объяснил, почему Запад не вводит санкции до «вторжения» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Срок действия санкций составляет 5 лет,

В списке компаний, к которым будут применяться санкции — предприятия «Ленморниипроект», «Ленпромтранспроект», «Страховая бизнес группа», «Геоземстрой», «Гипрошахт», «Гипрогор», «Крымсетьэнергопроект» и другие.