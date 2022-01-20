Президент Турции Эрдоган в очередной раз предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приехать в Стамбул для переговоров. Эрдоган знает, что России не нужны посредники, однако таким образом он пытается выставить Турцию сильным региональным игроком. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Константин Бондаренко

Президент Турции пытается одновременно играть на всех геополитических досках, включая украинскую, отметил эксперт. «Черное море было османским!» Зачем Эрдоган захотел быть посредником между Россией и Украиной © AP, Presidential Press Service

«Эрдоган пытается быть крупным региональным игроком и посылает сигналы соседям и другим игрокам. В январе оживились его контакты с Китаем, его разговоры о посредничестве тоже говорят, что он пытается сделать Турцию региональной державой», — сказал Бондаренко.

Плюс ко всему, благодаря нынешнему шефу MI6 устанавливаются тесные отношения между Эрдоганом и британским премьером Борисом Джонсоном, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.