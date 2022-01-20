Президент Турции пытается одновременно играть на всех геополитических досках, включая украинскую, отметил эксперт.
«Эрдоган пытается быть крупным региональным игроком и посылает сигналы соседям и другим игрокам. В январе оживились его контакты с Китаем, его разговоры о посредничестве тоже говорят, что он пытается сделать Турцию региональной державой», — сказал Бондаренко.
Плюс ко всему, благодаря нынешнему шефу MI6 устанавливаются тесные отношения между Эрдоганом и британским премьером Борисом Джонсоном, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.