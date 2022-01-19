Переговоры по безопасности касаются не только Украины. Это многоплановая игра. Поэтому США и Россия комплексно подходят к решению этих вопросов и мыслят стратегически, что можно получить с точки зрения стратегии в том или ином случае, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Энтони Блинкен заявил, что Украина должна участвовать в переговорах по безопасности в Европе. Также за последнее время участились визиты ведущих западных политиков в Киев.

- Константин Петрович, удастся ли Западу каким-то образом втащить Украину в этот формат?

— В данном случае Блинкен не изобретает велосипед. В свое время Сталин настаивал на том, чтобы Украина и Белоруссия получили голоса в ООН. Они получили такое право, хотя у них не было ни субъектности, ни суверенности. И Блинкен поступает точно так же. Украина не имеет сейчас субъектности, но по замыслу США она должна усилить их позиции в переговорном процессе.

Что же касается самих переговоров, то обе стороны пока затягивают время и предлагают заведомо невыполнимые условия. Россия требует отказаться от расширения в НАТО и вернуться на позиции 1997 года, что заранее неприемлемо для США, а США предлагает ввести в переговоры вопрос Крыма, что неприемлемо для России.

Это позиционные обмены даже не ударами, а информационными поводами. А сами переговоры будут иметь обычные рамки. Хочется надеяться, что они окажутся результативными, но пока что стороны только обмениваются громкими заявлениями.

- Возможно ли полное сворачивание Минского процесса, учитывая, что на фоне переговоров о безопасности он потерял всякую актуальность?

— Это не так просто. Минский формат лег в основу резолюции ООН. Стороны признают, что его необходимо выполнять. Его будут не выполнять по умолчанию, но полностью от него отказаться будет очень сложно. Это не значит, что это невозможно, но пока все равно стороны будут говорить о преданности Минскому формату и Минским соглашениям, а воз будет и ныне там. Александр Асафов: Визит западных политков на Украину – это большая пиар-компания в поддержку Байдена © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Великобритания заявила, что Украина сейчас станет приоритетом ее внешней политики. Какие вообще они преследуют цели и насколько им их удастся достичь?

— У Великобритании несколько целей. Главная — воспользоваться противостоянием между глобальными гегемонами в лице США, России и Китая и усилить свою собственную позицию, вплоть до восстановления Британской империи.

Вторая цель — создать в Европе оси «Лондон — Анкара» с тем, чтобы создать некую альтернативную политическую реальность. Третья — использовать такие страны, как Украину для постоянного третирования России как геополитического игрока, чтобы вбить клин в отношения между Россией и США, чтобы не допустить нормализации отношений.

Британия прекрасно понимает, что если усугубится противостояние между США и Россией, то Россия будет более тесно сотрудничать с Китаем и от этого будет выигрывать только британская дипломатия.

Именно поэтому Украина является для Британии приоритетным инструментом для достижения своих целей. «Идеальное оружие для поражения российских танков». Перехватывает ли Лондон у Вашингтона управление Украиной © РИА Новости, Юрий Лашов / Перейти в фотобанк

- Эрдоган снова предложил Путину с Зеленским приехать в Стамбул для обсуждения важных вопросов. Зачем он это делает, зная, что России не нужны посредники?

— Эрдоган пытается быть крупным региональным игроком и посылает сигналы соседям и другим игрокам. Он пытается играть на всех досках. В январе оживились его контакты с Китаем, его разговоры о посредничестве тоже говорят, что он пытается сделать Турцию региональной державой. Плюс ко всему, благодаря нынешнему шефу MI6 устанавливаются тесные отношения между ним и британским премьером Борисом Джонсоном.

- Вы в предыдущих интервью говорили, что России и США выгоден развал на Украине. Почему же тогда они решили перевести переговоры вокруг Украины в другую плоскость и ужесточили риторику?

— Переговоры по безопасности касаются не только Украины. Это многоплановая игра. Кроме нее существуют вопросы Ближнего Востока, Тихоокеанского региона. Существует вопрос Европы и ее энергетической безопасности, вопросы совместного освоения Арктики, программ стратегического вооружения и так далее. Есть огромное количество вопросов, которые волнуют и Москву, и Вашингтон. Украина — один из элементов, который сам по себе не так важен, но который может разрушить все остальное.

- Но ведь между ними точно не будет сделки в формате «я тебе Сирию — ты мне Украину». Это же не рынок.

— Да, это не рынок. Эпоха таких переговоров началась в начале 20 века. Это сейчас не работает. Именно поэтому комплексно подходят к решению этих вопросов и мыслят стратегически, что можно получить с точки зрения стратегии в том или ином случае.