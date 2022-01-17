Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook о том, что собирается вернуться на Украину 17 января из зарубежного турне для того, чтобы предстать перед судом. Политолог Михаил Погребинский прокомментировал этот шаг опального политика

Порошенко понимает, что если не вернуться — он выпадет из политики навсегда и не сможет себя защитить, подчеркнул Погребинский. ГБР Украины готово провести перекрестный допрос Порошенко и Медведчука © Facebook, Петро Порошенко

«Как будет поступать власть — трудно сказать, но я не очень верю в то, что они применят силу, и его арестуют, как обещали. Если соберётся много народа, для власти это сделать будет очень сложно. Если у власти это не получится, то Порошенко выиграет этот раунд противостояния», — сказал эксперт.

Вполне возможно, что "безмозглая киевская власть" обеспечила Порошенко дополнительный пиар, заключил Погребинский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.