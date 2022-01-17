Порошенко понимает, что если не вернуться — он выпадет из политики навсегда и не сможет себя защитить, подчеркнул Погребинский.
«Как будет поступать власть — трудно сказать, но я не очень верю в то, что они применят силу, и его арестуют, как обещали. Если соберётся много народа, для власти это сделать будет очень сложно. Если у власти это не получится, то Порошенко выиграет этот раунд противостояния», — сказал эксперт.
Вполне возможно, что "безмозглая киевская власть" обеспечила Порошенко дополнительный пиар, заключил Погребинский.
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