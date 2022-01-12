Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook о том, что собирается вернуться на Украину из зарубежного турне для того, чтобы предстать перед судом. Политолог Михаил Погребинский считает, что им движут политические мотивы

При этом, по решению Генпрокуратуры, Порошенко должен быть арестован при пересечении границы. Но произойдет ли это?

Об этом свое мнеение в интервью Украина.ру высказал известный украинский политолог Михаил Погребинский.



— Михаил Борисович, сообщается, что Пётр Порошенко собирается вернуться на Украину 17 января. Какие цели он преследует? Какие шаги украинского руководства можно в связи с этим ожидать?

– Ясно, что он понимает, если не вернуться — он выпадет из политики и не сможет себя защитить. Тем более, что претензии к нему по делу явно липовые. В принципе, в суде легко выиграть этот процесс у обвинения. Я думаю, он на это рассчитывает. Там есть куча разных дел, которые ему выиграть невозможно. Но его обвиняют по тому же делу, по которому обвиняют Медведчука. Сейчас арестовали часть его активов, и ему надо как-то себя защищать.

Хотя того, что он украл и вывез в офшоры, хватит его внукам. Но, тем не менее, главный мотив — это то, что он не хочет выпасть из политики. Для этого он возвращается, возвращается причём не в Киев, а во Львов, где легче и дешевле собрать массовку в его поддержку. Что взять с олигарха? Какие активы Петра Порошенко на самом деле арестованы © РИА Новости, Стрингер / Facebook/Ирина Венедиктова

Как будет поступать власть — трудно сказать, но я не очень верю в то, что они применят силу, и его арестуют, как обещали. Если соберётся много народа, для власти это сделать будет очень сложно. Если у власти это не получится, то Порошенко выиграет этот раунд противостояния.

— Можно ли сказать, что власть сама устроила ему пиар?

– Может так оказаться, учитывая отсутствие мозгов у нашей власти.