При этом, по решению Генпрокуратуры, Порошенко должен быть арестован при пересечении границы. Но произойдет ли это?
Об этом свое мнеение в интервью Украина.ру высказал известный украинский политолог Михаил Погребинский.
— Михаил Борисович, сообщается, что Пётр Порошенко собирается вернуться на Украину 17 января. Какие цели он преследует? Какие шаги украинского руководства можно в связи с этим ожидать?
– Ясно, что он понимает, если не вернуться — он выпадет из политики и не сможет себя защитить. Тем более, что претензии к нему по делу явно липовые. В принципе, в суде легко выиграть этот процесс у обвинения. Я думаю, он на это рассчитывает. Там есть куча разных дел, которые ему выиграть невозможно. Но его обвиняют по тому же делу, по которому обвиняют Медведчука. Сейчас арестовали часть его активов, и ему надо как-то себя защищать.
Хотя того, что он украл и вывез в офшоры, хватит его внукам. Но, тем не менее, главный мотив — это то, что он не хочет выпасть из политики. Для этого он возвращается, возвращается причём не в Киев, а во Львов, где легче и дешевле собрать массовку в его поддержку.
Как будет поступать власть — трудно сказать, но я не очень верю в то, что они применят силу, и его арестуют, как обещали. Если соберётся много народа, для власти это сделать будет очень сложно. Если у власти это не получится, то Порошенко выиграет этот раунд противостояния.
— Можно ли сказать, что власть сама устроила ему пиар?
– Может так оказаться, учитывая отсутствие мозгов у нашей власти.