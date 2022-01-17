В Госдепе США предложения России по договору о безопасности в Европе восприняли как ультиматум, отметил эксперт.
«В последние десятилетия языком ультиматумов с США говорили лишь террористы. Потому Вашингтон пытается представить Москву мировым злодеем, который хочет захватить Киев, подсадить ЕС на иглу своих газопроводов или прочих часто надуманных преступлений», — сказал Смирнов.
Первый раунд переговоров России с НАТО, и в целом с США и Западом можно оценить бойцовским термином — "жесткий клинч", заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.