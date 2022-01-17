США не привыкли к тому, чтобы с ними разговаривали на равных. О причинах попытки выставить Россию "всеобщим злом" рассказал в интервью Украина.ру белорусский политический аналитик Сергей Смирнов

В Госдепе США предложения России по договору о безопасности в Европе восприняли как ультиматум, отметил эксперт. Госдеп США в шоке: в Вашингтоне выяснили, что альтернативы российскому газу действительно нет © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«В последние десятилетия языком ультиматумов с США говорили лишь террористы. Потому Вашингтон пытается представить Москву мировым злодеем, который хочет захватить Киев, подсадить ЕС на иглу своих газопроводов или прочих часто надуманных преступлений», — сказал Смирнов.

Первый раунд переговоров России с НАТО, и в целом с США и Западом можно оценить бойцовским термином — "жесткий клинч", заключил собеседник издания.

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