«Северный поток-2» был достроен вопреки мощному давлению со стороны США, которые использовали экономические интересы Украины как предлог для ввода санкций в отношении проекта.
«Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря "Северному потоку — 2" стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», — приводит слова Витренко РИА Новости.
Он также заявил, что, несмотря на растущее потребление газа в ЕС, мощностей украинской газотранспортной системы (ГТС) «достаточно» для того, чтобы и в будущем обеспечивать Европу «голубым топливом».
При этом он признал, что в Евросоюзе имеют право самостоятельно решать, по какому именно маршруту они будут получать энергоносители — через украинскую ГТС или другие трубопроводы.
Страны ЕС и Россия высказали заинтересованность в создании газопроводов в обход Украины после того, как Киев попытался использовать свое монопольное положение транзитера газа в ЕС во время «газовой войны» на стыке 2008-2009 годов.
Украинские власти «использовали энергетику в качестве оружия» для того, чтобы вынудить «Газпром» пойти на уступки в вопросе нового контракта на поставку газа Украине.
Однако их действия, в частности, воровство транзитного газа украинским «Нафтогазом» в то время поставило под угрозу прохождение отопительного сезона в некоторых странах ЕС.
В 2010 году началось строительство газопровода «Северный поток», и уже в ноябре 2011-го началась его эксплуатация. В январе 2020 года заработал «Турецкий поток», через который по балканскому трубопроводу уже снабжаются российским газом Болгария, Сербия, Хорватия и Венгрия.
Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» позволит России полностью компенсировать транзитные мощности украинской ГТС, которая утратит свою роль политического рычага в отношениях Киева со странами Евросоюза.
Германия же, по мнению Вашингтона, слишком сильно сблизится с Россией, которую власти США прямо называют своим конкурентом.