Если ФРГ будет использовать газопровод «Северный поток-2», то она получит краткосрочные экономические преимущества за счет других европейских стран, сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью немецкому изданию FAZ

«Северный поток-2» был достроен вопреки мощному давлению со стороны США, которые использовали экономические интересы Украины как предлог для ввода санкций в отношении проекта.

«Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря "Северному потоку — 2" стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», — приводит слова Витренко РИА Новости.

«Железные леди» за «Северный поток — 2»: как западные женщины-политики защищают российско-европейский трубопровод © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

При этом он признал, что в Евросоюзе имеют право самостоятельно решать, по какому именно маршруту они будут получать энергоносители — через украинскую ГТС или другие трубопроводы.

Страны ЕС и Россия высказали заинтересованность в создании газопроводов в обход Украины после того, как Киев попытался использовать свое монопольное положение транзитера газа в ЕС во время «газовой войны» на стыке 2008-2009 годов.

Украинские власти «использовали энергетику в качестве оружия» для того, чтобы вынудить «Газпром» пойти на уступки в вопросе нового контракта на поставку газа Украине.

Газовая война: что будет с Украиной и Европой после запуска "Силы Сибири" © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2010 году началось строительство газопровода «Северный поток», и уже в ноябре 2011-го началась его эксплуатация. В январе 2020 года заработал «Турецкий поток», через который по балканскому трубопроводу уже снабжаются российским газом Болгария, Сербия, Хорватия и Венгрия.

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» позволит России полностью компенсировать транзитные мощности украинской ГТС, которая утратит свою роль политического рычага в отношениях Киева со странами Евросоюза.

Германия же, по мнению Вашингтона, слишком сильно сблизится с Россией, которую власти США прямо называют своим конкурентом.