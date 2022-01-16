Ряд экспертов сходится во мнении, что Запад и Россия могут придти к негласному соглашению без юридических обязательств. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Евгений Константинов

Вариант, где НАТО и США не дают гарантий безопасности, но не противятся активности России в Казахстане и на Украине выглядит наиболее вероятным, считает эксперт. Бондаренко предположил условия для слома НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Вероятнее всего, стороны на таком варианте действительно остановятся, хотя внешне будут выражать недовольство друг другом. Нечто подобное мы уже наблюдали во время холодной войны», — сказал Константинов.

Этот вариант, разумеется, не означает, что обе стороны не будут вести тайную войну друг против друга, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.