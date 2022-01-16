Вариант, где НАТО и США не дают гарантий безопасности, но не противятся активности России в Казахстане и на Украине выглядит наиболее вероятным, считает эксперт.
«Вероятнее всего, стороны на таком варианте действительно остановятся, хотя внешне будут выражать недовольство друг другом. Нечто подобное мы уже наблюдали во время холодной войны», — сказал Константинов.
Этот вариант, разумеется, не означает, что обе стороны не будут вести тайную войну друг против друга, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.