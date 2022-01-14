Потенциальное размещение российского ядерного оружия в Белоруссии в качестве ответа на милитаризацию Польши и Прибалтики со стороны НАТО, о чем начали говорить в конце прошлого года, невыгодно России. Так считает известный белорусский политолог Евгений Константинов

Евгений Константинов: кто он © Facebook, Евгений Константинов

— Евгений, как Вы оцениваете результаты первого раунда переговоров Россия — НАТО?

— Я оцениваю не только первый раунд, но и переговоры в целом без всяких иллюзий. Ни у одной из сторон нет интереса идти на хоть какие-то уступки. Собственно говоря, представители российского истеблишмента уже высказались по поводу грядущих перспектив гарантий, критически оценив возможность их предоставления.

— Вашингтон дает понять, что не готов выполнить требования Москвы по безопасности в Европе. Почему в НАТО отказываются от демилитаризации Восточной Европы?

— В настоящий момент очевидно, что Вашингтон и Москва являются геополитическими соперниками. В этом противостоянии каждая из сторон стремится заручиться поддержкой тех стран, которые не симпатизируют их врагу. В данном случае речь прежде всего идет об Украине.

Американцам также в любом случае придется ориентироваться на мнение стран Прибалтики и Польшу, которые постоянно утверждают о наличии у России планов по захвату их территории. Понятно, что американская сторона в это не верит, но она должна делать вид, что солидаризируется со своими союзниками.

— Какой будет ответ России, на Ваш взгляд? Можно ли ожидать размещение российского ядерного оружия в Белоруссии?

— В серьезный ответ со стороны России я не верю. Вероятнее всего, Москва отделается громкими заявлениями или какими-нибудь дополнительными военными учениями. Все остальное будет зависеть от реального желания Вашингтона включить Украину в НАТО.

Если все будет оставаться на уровне деклараций, то никто серьезно отвечать не будет. Что касается российского ядерного оружия в Белоруссии, то для России это невыгодно. В этом случае она станет заложником белорусской стороны.

Ядерные ракеты в Белоруссии — где их могут развернуть. О чем до сих пор жалеет Лукашенко © Пресс-служба МО РФ / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанк - Устроит ли Россию вариант, при котором США и Запад не дадут гарантий безопасности, но будут закрывать глаза на активность России в Казахстане или на украинском направлении?

— Вероятнее всего, стороны на таком варианте действительно остановятся, хотя внешне будут выражать недовольство друг другом. Нечто подобное мы уже наблюдали во время холодной войны. Это, разумеется, не означает, что обе стороны не будут вести тайную войну друг против друга.