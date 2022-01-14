Собеседник Украина.ру также оценил шансы на снижение напряжения между Россией и НАТО как низкие. По его словам, первый раунд переговоров сторон был предсказуем — ни одна из сторон не готова идти на уступки, но в долгосрочной перспективе Запад и Россия будут «обречены» на сотрудничество, а не на вражду.
— Евгений, как Вы оцениваете результаты первого раунда переговоров Россия — НАТО?
— Я оцениваю не только первый раунд, но и переговоры в целом без всяких иллюзий. Ни у одной из сторон нет интереса идти на хоть какие-то уступки. Собственно говоря, представители российского истеблишмента уже высказались по поводу грядущих перспектив гарантий, критически оценив возможность их предоставления.
— Вашингтон дает понять, что не готов выполнить требования Москвы по безопасности в Европе. Почему в НАТО отказываются от демилитаризации Восточной Европы?
— В настоящий момент очевидно, что Вашингтон и Москва являются геополитическими соперниками. В этом противостоянии каждая из сторон стремится заручиться поддержкой тех стран, которые не симпатизируют их врагу. В данном случае речь прежде всего идет об Украине.
Американцам также в любом случае придется ориентироваться на мнение стран Прибалтики и Польшу, которые постоянно утверждают о наличии у России планов по захвату их территории. Понятно, что американская сторона в это не верит, но она должна делать вид, что солидаризируется со своими союзниками.
— Какой будет ответ России, на Ваш взгляд? Можно ли ожидать размещение российского ядерного оружия в Белоруссии?
— В серьезный ответ со стороны России я не верю. Вероятнее всего, Москва отделается громкими заявлениями или какими-нибудь дополнительными военными учениями. Все остальное будет зависеть от реального желания Вашингтона включить Украину в НАТО.
Если все будет оставаться на уровне деклараций, то никто серьезно отвечать не будет. Что касается российского ядерного оружия в Белоруссии, то для России это невыгодно. В этом случае она станет заложником белорусской стороны.
- Устроит ли Россию вариант, при котором США и Запад не дадут гарантий безопасности, но будут закрывать глаза на активность России в Казахстане или на украинском направлении?
— Вероятнее всего, стороны на таком варианте действительно остановятся, хотя внешне будут выражать недовольство друг другом. Нечто подобное мы уже наблюдали во время холодной войны. Это, разумеется, не означает, что обе стороны не будут вести тайную войну друг против друга.