Если переговоры по безопасности с Западом войдут в тупик, Россия оставляет за собой право признания республик Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

Переговоры по безопасности с участием России и США могут провалиться, и если после этого последует обострение на украинском направлении, Москва признает ЛДНР, считает эксперт. «Признают ДНР»: В партии Зеленского напуганы переговорами РФ и США © коллаж Украина.Ру

«Я всегда выступаю за то, чтобы Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, и в конечном итоге приняла их в свой состав, причем в полном объеме, в том числе и ту часть, которая пока что временно оккупирована Украиной…Теперь мы уже слышим, особенно на многих подействовало слово в устах Владимира Путина, когда он сказал, что ДНР-ЛНР являются пока непризнанными», — сказал Корнилов.

В Москве уже не раз намекали, что признание республик Донбасса — реальная опция в руках Кремля, заключил эксперт.

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