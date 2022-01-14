Первый этап российско-американских переговоров о гарантиях безопасности состоялся. Можно констатировать, что стороны не пришли к какому-то мирному варианту. Фактически, можно констатировать - переговоры по взаимному нераспространению ядерного оружия по вине Запада зашли в тупик

О том, чего ждать дальше, изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов.

- Владимир, предлагаю начать с встречи в Женеве. Переговоры длились почти восемь часов, как оцениваете их результаты?

— Сложные переговоры. Мы слышим заявления и российской и американской стороны, что они были очень сложными, но сам факт того, что мы какой-то диалог начали, является позитивным. Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

При этом мы видим, что обе стороны говорят о своих красных линиях, обе стороны говорят о принципах определенных, которые нельзя нарушать. То есть, обе стороны констатируют тот факт, что между нашими позициями есть некоторые абсолютно неразрешимые на данный момент позиции, положения.

Но самое главное — это деструктивная позиция некоторых лимитрофов, владельцев минимальных пакетов акций в североатлантическом альянсе, на что, кстати, ссылаются и США, когда говорят о том, что мы не можем обсуждать вопросы нерасширения НАТО, принципиальные, для России.

Тут наша позиция тоже ясна и понятна. Мы понимаем прекрасно, что Литва, и не только, будет против того, чтобы такие гарантии России давать. Литва, — Польша, прибалтийские лимитрофы.

Но потому мы и начинаем эти переговоры напрямую с главным держателем акций Североатлантического альянса. Потому мы и предлагаем США заключить договор, в котором те взяли бы на себя, на США, обязательства блокировать все эти идеи и предложения по расширению НАТО на восток, с чем Россия не может согласиться ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах. Вот, в чем наша позиция. Она имеет под собой все реальные основания.

Возможно, эта идея будет обсуждаться не месяц, не год, возможно на это потребуются годы, и я думаю, что позиция Вашингтона заключается сейчас именно в том, чтобы, как Аркадий Райкин говорил — «запустить дурочку», потянуть время. Сделать вид, что мы вообще не понимаем, о чем речь, когда обсуждаем эти переговоры с Россией.

И я сегодня читаю западную аналитику, западную прессу, по поводу итогов первого сложного дня переговоров между Россией и США, и действительно видно, что все делается для того, чтобы не объяснить читателям, зрителям, что же хочет Россия.

- Не смотря на то, что Россия не раз заявляла, что не собирается нападать на Украину, тем не менее обвинения в ее адрес звучат последнее время постоянно. Тем не менее, западная пресса считает, что повестка была об Украине, о войне…



— Россия бы и не стала упоминать Украину, если бы не многочисленные вопросы всевозможных западных журналистов и компаний. Это они все время пытались перевести вопрос на гарантии безопасности Украины. Хотя вроде бы США и Россия вели переговоры о гарантиях безопасности России, Российской Федерации, а не Украины.

Я в этой связи вижу заголовки, масса заголовков западной прессе — Financial Times, первая полоса — «переговоры по Украине зашли в тупик». Где были переговоры по Украине? В том-то и дело, что мы должны понимать, чего не понимают западные всевозможные аналитики — они ведь не читали наших проектов соглашения с НАТО и договора с США.

А ведь проекты коротенькие — 8-9 пунктов в каждом. Прочесть их ничего не стоит, особо времени не потратишь. Но упорно закрывают глаза и не хотят их читать, ни один западный журналист, ни одно западное СМИ не удосужилось целиком и полностью привести эти проекты, перевести на английский и иной язык, и показать своим читателям и зрителям, чего хочет Россия.

А я хочу вам заметить, многие даже у нас не обращают на это внимание. В проекте договор «Россия-США» нет ни одного упоминания Украины. Ни одного! Если в проекте соглашения с НАТО Украина упоминается, о том, что мы против привлечения Украины в НАТО, то в американском проекте, который и обсуждался, нет ничего по этому поводу.

Читаю сегодняшнюю западную прессу и вижу, что там по сути идет речь о неких переговорах, которые якобы потребовала американская сторона для того, чтобы гарантировать невторжение России на Украину. Так это оказывается, инициатива Америки?! Так мы оказывается, какое-то вторжение мифическое на Украину обсуждали? В Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Хочу напомнить — это инициатива России, Российской Федерации. И речь там вовсе не об Украине.

Да, сейчас у Российской Федерации есть довольно узкое окно возможности. С тем, чтобы остановить мир, остановить Европу, остановить НАТО от сползания к прямой конфронтации с Российской Федерацией. И это окно возможности довольно узкое. Вот, что в Америке не до конца еще поняли.

И когда Россия говорит о том, что мы вам предлагаем мирные инициативы и видим в ответ на Западе слово "ультиматум"… Кстати, меня очень расстраивала позиция многих моих российских коллег, которые почему-то слово «ультиматум» тоже часто стали использовать в первые дни после того, как эти предложения появились, чем активно пользовались западные кремленологи, пропагандисты и т.д.

Я изначально говорил: ни в коем случае нельзя поддаваться на этот нарратив. В том-то и дело, мы не ультиматумы предлагаем. Да, язык использован жесткий. Но при этом мы ведь предлагаем наши инициативы, где мы берем и на себя определенного рода обязательства. Заметьте, об этих обязательствах практически ни одно западное СМИ даже не пишет. Они не пишут о тех пунктах, где говорится о том, что мы не размещаем наши ядерные ракеты совместно, американские за пределами Америки, Россия за пределы России. Про это вообще не говорится. «Немыслимо»: премьер Латвии заговорил о войне НАТО с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Вот в том-то и дело, они себя зациклили на украинской повестке, и почему-то думают, что мы обсуждаем вторжение или невторжение на Украину. Ага, переговоры сорваны — значит, Россия вторгается на Украину. А речь там совсем не об этом.

И когда заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорит о том, что взамен мы вынуждены будем создавать контругрозы, они даже в Америке, по-моему, до конца и не поняли, что речь идет не о нападении на Украину, а о некоторых других вариантах, которые могут создать определенного рода угрозы, такие же, какие Америка создала уже для нас — там, на американском континенте.

- Каких шагов, в нынешней ситуации, можно ожидать от России?

— Здесь очень широкий спектр. Наверное, действительно, многих удивят эти шаги, вы же знаете, Россия всегда действует стремительно и особо не анонсирует свои шаги. Именно поэтому для многих Крым в 2014 году стал сюрпризом и неожиданностью, для многих, в том числе и на Западе, и в России, что уж там греха таить.

Возможные шаги обсуждаются очень активно в самой России. Мне понравилась аббревиатура «РосКВН», создание военного блока альянса. Ну раз уж пошла мода на военные блоки с аббревиатуры, с названием стран, вроде AUKUS в прошлом году, то мне понравилась идея «РосКВН» — Россия, Куба, Венесуэла, Никарагуа.

Если вдруг завтра, послезавтра, после сорванных переговоров, возникнет даже намек на то, что Россия начала переговоры о создании военного блока в таком формате — тут мы услышим столько всего прямо противоречащего тому, что сейчас говорят западные аналитики, и о сферах влияния, и о том, что никто не вправе вмешиваться в суверенную внешнюю политику тех или иных держав, и никто не вправе мешать переговорам НАТО с Украиной, это двусторонние дела и прочее.

Тут мы услышим совершенно прямо противоположные — и о том, что Америка для американцев, и о том, что это подбрюшье Америки, и о том, что Россия не имеет права создавать подобную угрозу США. Много чего услышим в этом смысле.

Но я очень надеюсь, что все-таки мир не будет доведен до очередного кубинского кризиса. Именно поэтому, с этой целью, и Рябков не случайно несколько раз провел аналогии с тем кубинским кризисом шестидесятых годов, это ведь тоже наши дипломаты так просто слов на ветер не бросают.

Если они говорят, что «Блумберг» пахнет как паршивый сыр, значит, что-то имеют в виду. Если они упомянули несколько раз кубинский кризис, то это тоже речь не об Украине. Мы должны это понимать. То есть, форматы возможных контругроз, как говорил Рябков, их несколько. И некоторые из них, к большому сожалению, не учитываются сейчас многочисленными западными аналитиками или кремленологами.

Они сами себе сузили кругозор, говоря только об Украине, исключительно об Украине, что не понимают, что мы можем ответить решительно, симметрично, в различных регионах этого земного шара.

- Давайте поговорим о Донбассе. Как считаете, если позиция Российской Федерации не будет услышана, и предложения России не будут приняты. Если переговоры будут сорваны, стоит ли ожидать, что Россия следующим шагом признает Донецкую и Луганскую народные республики?

— Я всегда выступаю за то, чтобы Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, и в конечном итоге приняла их в свой состав, причем в полном объеме, в том числе и ту часть, которая пока что временно оккупирована Украиной.

Если после провала этих переговоров начнется новое обострение, Россия уже не раз намекала на то, что опция признания ДНР-ЛНР имеется, она рассматривается.

Если еще недавно российские чиновники жестко говорили «нет, Минские соглашения признают ДНР-ЛНР частью Украины», то теперь мы уже слышим, особенно на многих подействовало слово в устах Владимира Путина, когда он сказал, что ДНР-ЛНР являются пока непризнанными.

- Господин Столтенберг постоянно заявляет, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по вопросы членства Украины. Как вы считаете, что за этим последует?



— Столтенберг последние несколько месяцев стал генератором поразительных заявлений и слов, причем, что меня поражает, похоже, он сам и не помнит, что говорил вчера.

Вспомните, вдруг он взбудоражил нас всех, причем нас здесь взбудоражил, а там, на Западе, вообще внимания не обратили. Он заявил, что ядерные ракеты могут быть расположены в Восточной Германии. Что прямо противоречит действующему документу между Россией и НАТО.

Это к вопросу о том, почему мы хотим письменных гарантий! Вы даже письменные гарантии забываете, о том, что они у вас существуют!

А проходит несколько дней, Лукашенко заявляет в интервью том, что если произойдет такое, если ядерные ракеты американские появятся в Польше, значит, мы дадим России возможность разместить ядерные ракеты в Беларуси.

И проходит день-два, и Столтенберг заявляет, «а мы никогда не рассматривали размещение наших ракет в Польше». Потрясающий человек, он забыл уже, не знает о том, что он сам предложил эту идею. В ФРГ заверили, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

Так и здесь, то, что вы цитируете — он в этом заявлении сказал, что Россия не вправе диктовать внешнюю политику суверенным государствам. И тут же заявляет — Россия должна заявить свою внешнюю политику. То есть, он не видит в этом никаких противоречий.

Россия, получается, не вправе требовать от кого-то изменений во внешней политике, а генсек НАТО вправе требовать от супердержавы, от мировой державы, во всяком случае, подобные дела, подобные вещи предлагать. Поразительный человек!

Если мы понимаем, что с Америкой еще о чем-то договариваться можно, то с НАТО, с коллективной этой структурой, где Литва или Эстония могут заблокировать любое решение, в общем, большого смысла говорить и нет.