«[Инициатива] обязывает президента [США] ввести санкции против трех или более финансовых учреждений из следующих: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк», — сказано в документе.
Также сенаторы указывают на «санкции в отношении компаний — поставщиков специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (например, SWIFT), а также требуют отчеты о работе по прекращению обслуживания российских финансовых учреждений, находящихся под санкциями». В законопроекте упоминается и «запрет на операции с первичным и вторичным российским суверенным долгом».
Инициативу далее должны будут рассмотреть члены комитета по иностранным делам, председатель которого Роберт Менендес является одним из авторов законопроекта. После проект поступит на подпись главе государства.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева. В Москве в ответ подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ и политические деятели распространяют алармистские заявления.