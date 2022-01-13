Американские сенаторы-демократы 12 января представили законопроект, обязующий администрацию США ввести санкции против нескольких российских банков, ограничивающий доступ РФ к системе SWIFT и предусматривающий рестрикции против ее суверенного долга в случае «вторжения» на Украину. Об этом говорится в распространенном тексте инициативы

Зеленский попросил у Запада превентивные санкции против РФ © president.gov.ua

Также сенаторы указывают на «санкции в отношении компаний — поставщиков специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (например, SWIFT), а также требуют отчеты о работе по прекращению обслуживания российских финансовых учреждений, находящихся под санкциями». В законопроекте упоминается и «запрет на операции с первичным и вторичным российским суверенным долгом».

Инициативу далее должны будут рассмотреть члены комитета по иностранным делам, председатель которого Роберт Менендес является одним из авторов законопроекта. После проект поступит на подпись главе государства.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева. В Москве в ответ подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ и политические деятели распространяют алармистские заявления.