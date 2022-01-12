Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая, которая приняла решение об аресте имущества экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, попала в базу данных скандально известного сайта «Миротворец». Об этом говорится на сайте в карточке судьи

Попавшая на «Миротворец» девочка из ЛНР пожаловалась в ООН на травлю © Миротворець

Также эта судья ранее приняла решение о домашнем аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».