«Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц. Участие в фабрикации т.н. "дела о госизмене Порошенко"», — говорится в материале.
Также эта судья ранее приняла решение о домашнем аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».