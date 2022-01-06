Идеи Олега Хавича и Дмитрия Кублицкого, чтобы сделать из Западной Украины независимое государство Рутения во главе с потомками Габсбургов, были актуальны 20 лет назад, сейчас они устарели. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Гипотетически это может произойти виртуально только в случае, если Украина завтра начнет распадаться. В этом случае те территории, которые мы называем «Западной Украиной», могут сохраниться в составе отдельного государства при поддержке ЕС, который быстро инкорпорирует их в свой состав», — рассуждает Безпалько.

На Западной Украине уже нет никакой промышленности, там живет максимум пять миллионов человек, и для ЕС не составит труда включить их в свой состав, и эти люди будут безмерно счастливы, потому что они осуществят свою мечту, ради которой они разрушили свое государство в 2014 году, подчеркнул политолог.

Проблема в том, что Закарпатье и русинские территории довольно сильно отличаются от Галиции. Поэтому эти территория в случае распада Украины может образоваться либо как самостоятельное государство, либо войти в состав Словакии как славянского государства, заключил собеседник издания.

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