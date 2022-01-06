Никакие потомки Габсбургов не будут владеть какими-либо территориями Украины. Этого не допустят гораздо более могущественные силы вроде США или Евросоюза, которые эксплуатируют Украину, используя ее как источник сырья и дешевой рабочей силы, пояснил эксперт.
«Гипотетически это может произойти виртуально только в случае, если Украина завтра начнет распадаться. В этом случае те территории, которые мы называем «Западной Украиной», могут сохраниться в составе отдельного государства при поддержке ЕС, который быстро инкорпорирует их в свой состав», — рассуждает Безпалько.
На Западной Украине уже нет никакой промышленности, там живет максимум пять миллионов человек, и для ЕС не составит труда включить их в свой состав, и эти люди будут безмерно счастливы, потому что они осуществят свою мечту, ради которой они разрушили свое государство в 2014 году, подчеркнул политолог.
Проблема в том, что Закарпатье и русинские территории довольно сильно отличаются от Галиции. Поэтому эти территория в случае распада Украины может образоваться либо как самостоятельное государство, либо войти в состав Словакии как славянского государства, заключил собеседник издания.
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