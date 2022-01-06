Эксперт уточнил, что та же самая ситуация складывается сейчас в отношении Владимира Зеленского.
«Олигархат готов свергать Зеленского. Но пока не пришло время, когда его действия будут противоречить интересам американцев. Как только это будет… А американцы скажут: мы здесь ни при чем, это люди вышли, они недовольны… Американцы стратегически и тактически подходят очень грамотно, выстраивая такие вилки, из которых вырваться будет невозможно», — пояснил Килинкаров.
Для того, чтобы США решили свергнуть Зеленского, он должен принимать решения, которые могут быть направлены на проведение определённой политики, не согласованной с США, например, попытки проведения прямых переговоров с Донбассом и смена риторики в отношении России.
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