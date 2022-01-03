Британские военнослужащие, размещенные в Эстонии близ границы с Россией, получали приказы имитировать активность, сообщило издание Mirror со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

По его данным, последний инцидент произошел 20 декабря во время визита командующего Вооруженными силами Великобритании адмирала Тони Радакина.

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Руководство базы таким образом намеревалось показать, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, «не сбавляют темп к Рождеству».

Источник отметил, что подобная чушь» происходит при каждом посещении части командованием.

По информации издания близ российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.