По его данным, последний инцидент произошел 20 декабря во время визита командующего Вооруженными силами Великобритании адмирала Тони Радакина.

Военный эксперт объяснил, что сделает Россия, если Британия все же построит военно-морские базы на Украине
Военный эксперт объяснил, что сделает Россия, если Британия все же построит военно-морские базы на Украине
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Во время посещения Радакином ангара с вооружениями притворялись, что занимаются техосмотром бронетехники, открывали все люки и запускали двигатели машин, рассматривали руководство по эксплуатации.

Руководство базы таким образом намеревалось показать, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, «не сбавляют темп к Рождеству».

Источник отметил, что подобная чушь» происходит при каждом посещении части командованием.

По информации издания близ российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.