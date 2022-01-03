По его данным, последний инцидент произошел 20 декабря во время визита командующего Вооруженными силами Великобритании адмирала Тони Радакина.
Во время посещения Радакином ангара с вооружениями притворялись, что занимаются техосмотром бронетехники, открывали все люки и запускали двигатели машин, рассматривали руководство по эксплуатации.
Руководство базы таким образом намеревалось показать, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, «не сбавляют темп к Рождеству».
Источник отметил, что подобная чушь» происходит при каждом посещении части командованием.
По информации издания близ российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.