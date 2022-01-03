Просчеты властей ЕС стали причиной кризиса в европейской энергетике, и то, что евробюрократы не корректируют ошибочный курс, только усугубляет ситуацию, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру

Он отметил, что вместо того, чтобы признать очевидные ошибки, которые допустил Евросоюз и отдельные его страны в регулировании рынков энергетики, «европейская бюрократия продолжает упорствовать».

«Например, еврокомиссия вместо того, чтобы сказать, что давайте снова использовать долгосрочные контракты, говорит: давайте запретим их после 49-го года. Хотя только что этот контракт заключила венгерская компания», — подчеркнул Митрахович.

Европа собирается отказаться от американского газа в пользу российского СПГ © РИА Новости, Артем Житенев / Перейти в фотобанк

«И вот, например, выходит один министр, говорит, что он за проект, а потом выходят министр иностранных дел и министр экономики и энергетики, и вот они рассказывают, что проект не нужен. Конечно, спекулянты реагируют и на это взвинчиванием цен», — сказал эксперт.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.