Россия выждала время, собрала силы и «увидела» обман со стороны США и Запада. Теперь она требует вернуть всё как было, угрожая обманщику расправой. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

По его словам, России можно не захватывать Киев и Вильнюс, а просто нанести удар, причём не обязательно даже своими руками, по западным военнослужащим, находящимся на данных территориях (мало ли где какие «партизаны» могут появиться).

«Тогда Запад окажется перед дилеммой: пищать, плакать, но нести потери или угрожать войной превосходящей его в военном отношении ядерной державе в ответ на действия неопознанных партизан на территориях третьих стран», — пишет Ищенко.

Запад тогда «сморгнул», в результате вся вторая половина 2021 года прошла под знаком российского преобладания, а с ней и весь год стал годом российского дипломатического наступления, но легко понять, что Запад просто так с подобной ситуацией не смирится, добавил политолог.