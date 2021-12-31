«К концу мая закон уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем с вами иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены решением СНБО согласно нашему законодательству», — заявил он.
Кроме того Данилов отметил, что на заседании в четверг также рассмотрели план реализации закона о предотвращении влияния олигархов на Украину.
Также на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль внес предложение ввести санкций против россиян и граждан других стран, которые участвовали в строительстве Крымского моста. В том же числе рассмотрели санкции против участников строительства Керченского моста.
Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться и после внесения изменений подписал закон.