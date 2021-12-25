Высокотехнологичное вооружение, которое разрабатывают РФ и Китай, может стать большой проблемой для США, сообщило на днях китайское издание Sohu

Global Times рассказала, к чему привело давление США на Россию и Китай © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе отдельные высокотехнологичные виды вооружений. Мы работаем в космосе, в сфере авиации, причем и по самолетам, и по вертолетам. И, наконец, мы развиваем сотрудничество между вооруженными силами», — рассказал Владимир Путин.

«Последнее, что США хотят видеть — это тесное сотрудничество России и Китая»», — подчеркнуло издание Sohu.

Если России и Китай действительно совместно создают гиперзвуковое оружие, то их совместный проект станет большой проблемой для США, полагают журналисты.

По другой версии, РФ и КНР заняты созданием высокоэффективной зенитной системы, которая будет специализироваться на перехвате гиперзвуковых ракет.