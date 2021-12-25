Нынешняя киевская власть - революционная по своей сути, и революционные процессы на Украине ещё не завершились. Но новый Майдан вряд ли случится, уверен политолог Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Майдан — это не только проявление эмоций народа, но и хорошо спланированная и финансируемая технология, отметил эксперт.

«Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию…То есть протесты всегда будут, но это не те протесты, которые приводят к свержению режима или к серьезным потрясениям. Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан», — сказал Бондаренко. Бондаренко: США и Россия договорились по «Северному потоку - 2» под прикрытием антироссийской истерии © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Протесты групп недовольных — абсолютно естественное явление, но к свержению киевской власти они не приведут, полагает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.