Майдан — это не только проявление эмоций народа, но и хорошо спланированная и финансируемая технология, отметил эксперт.
«Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию…То есть протесты всегда будут, но это не те протесты, которые приводят к свержению режима или к серьезным потрясениям. Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан», — сказал Бондаренко.
Протесты групп недовольных — абсолютно естественное явление, но к свержению киевской власти они не приведут, полагает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.