У нынешней власти не получится привести Украину в то состояние, в котором она жила до 2014 года – революционные процессы в стране закончатся только через 10-15 лет, считает политолог Константин Бондаренко

Политический и энергетический1 кризис в Украине ожидаемо вызвал определенную политическую турбулентность. Но сил и средств для начала серьезных массовых волнений нет и, скорее всего, в ближайшие годы не будет, считает Кость Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Константин, как считаете, может ли Украина развалиться как государство?

— Теоретически, любое государство может. Вся человеческая история является историей создания, развала, роста, объединения государств.

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Так что теоретически Украина может развалить, но практически предпосылок для этого нет.

- Как думаете, может ли Украина вернуться в экономическое и политическое состояние, в котором находилась до 2014 года?

— Да, естественно. То есть, восстановит баланс — на внешнем направлении и внутри страны.

Я думаю, что революционные процессы закончатся — они никогда не длятся больше 10-15 лет, и рано или поздно революционная эйфория сменится здравым смыслом.

Не ленинопад, а отцеубийство. Развал Украины начался с разрушения памятников © коллаж Украина.Ру

У нынешней власти не получится даже приблизиться к этому — она еще революционна по своей сути, это продолжение революции.

Контрреволюция придет позже.

— Возможен ли на Украине новый Майдан?

— Нет. В данной ситуации следует учесть, что Майдан — это не только проявление каких-то эмоций народа, это еще и хорошо спланированная, разработанная и финансируемая, очень дорогая политическая технология.

Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию.

Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

То есть протесты всегда будут, но это не те протесты, которые приводят к свержению режима или к серьезным потрясениям. Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан.