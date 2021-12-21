Политический и энергетический1 кризис в Украине ожидаемо вызвал определенную политическую турбулентность. Но сил и средств для начала серьезных массовых волнений нет и, скорее всего, в ближайшие годы не будет, считает Кость Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Константин, как считаете, может ли Украина развалиться как государство?
— Теоретически, любое государство может. Вся человеческая история является историей создания, развала, роста, объединения государств.
Ни одно государство не застраховано от развала. Все нынешние государства на планете в своих государственных границах сформировались на протяжении нескольких последних поколений, при ныне живущих людях. Этот процесс продолжается и его невозможно предотвратить. Это естественный процесс.
Так что теоретически Украина может развалить, но практически предпосылок для этого нет.
- Как думаете, может ли Украина вернуться в экономическое и политическое состояние, в котором находилась до 2014 года?
— Да, естественно. То есть, восстановит баланс — на внешнем направлении и внутри страны.
Я думаю, что революционные процессы закончатся — они никогда не длятся больше 10-15 лет, и рано или поздно революционная эйфория сменится здравым смыслом.
Для этого нужно время. И главное — понимание того, что нельзя какими-то насильственными, силовыми методами, ломая через колено, пытаясь исправить сознание людей, что-то изменить. Нужно, чтобы все набили те шишки, которые должны набить, наступили на все те грабли, на которые должны наступить, и после этого все устаканится — будет прочная, надежная прививка от революций и потрясений на ближайшие 100 лет.
У нынешней власти не получится даже приблизиться к этому — она еще революционна по своей сути, это продолжение революции.
Контрреволюция придет позже.
— Возможен ли на Украине новый Майдан?
— Нет. В данной ситуации следует учесть, что Майдан — это не только проявление каких-то эмоций народа, это еще и хорошо спланированная, разработанная и финансируемая, очень дорогая политическая технология.
Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию.
Протесты — это абсолютно естественное явление, они есть и будут, они есть в разных странах, и Украина тоже не исключение. Да, конечно, всегда находится группа недовольных: недовольных налоговой сферой, недовольных коммунальными тарифами, недовольных насильственной вакцинацией и прочим.
То есть протесты всегда будут, но это не те протесты, которые приводят к свержению режима или к серьезным потрясениям. Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан.