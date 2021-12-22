В YouTube на днях опубликовали трейлер украинского мультфильма «Мавка. Лесная песня» по мотивам драмы-феерии Леси Украинки. Пользователи сети угадали в героях до боли знакомых персонажей - Виталия и Владимира Кличко

«Мавка» — ЗD-мультфильм по мотивам «Лесной песни» украинской писательницы Леси Украинки. Кинокомпания FILM.UA Group и студия «Анимаград» начали работу над мультфильмом еще 6 лет назад, в 2015 году. На работу над мультфильмом ушло 187 млн гривен, из них 24,5 млн выделено из госбюджета Украины.

Метит в президенты: эксперт оценил заявления боксера Кличко © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Мавку влюбляется сельский парень Лукаш. Однако ему нужны деньги, чтобы вылечить больного отца, и Калина сулит ему награду за уничтожение сердца леса. Смогут ли влюбленные сохранить волшебный лес и остаться вместе?

«Я так понимаю, финал счастливый будет?) Я думала, будет мультик по пьесе, а тут все по-непонятному», «Это прекрасно», «Графика на уровне первого Шрека. Персонажи топорные. Откуда бюджет 187 млн?», «Раз украинский тизер, то Любовь лучше заменить на Кохання», «До Диснея не дотягивает» — заспорили в комментариях.

Часть комментаторов сразу узнали в сказочных братьях братьев Кличко.

«А мне братья Кличко понравились. Те, что в костюмчиках», «Аватар на украинский лад, да некоторые герои напомниают до боли знакомых людей», «Так и есть. На презентации 4 года назад сказали, что наши знаменитые боксеры вдохновили создателей на образы братьев» — написали они.