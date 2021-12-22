«Мавка» — ЗD-мультфильм по мотивам «Лесной песни» украинской писательницы Леси Украинки. Кинокомпания FILM.UA Group и студия «Анимаград» начали работу над мультфильмом еще 6 лет назад, в 2015 году. На работу над мультфильмом ушло 187 млн гривен, из них 24,5 млн выделено из госбюджета Украины.
По сюжету лесная нимфа Мавка защищает сердце леса, за которым охотится корыстная Калина и ее приспешники — жадные братья-богачи.
В Мавку влюбляется сельский парень Лукаш. Однако ему нужны деньги, чтобы вылечить больного отца, и Калина сулит ему награду за уничтожение сердца леса. Смогут ли влюбленные сохранить волшебный лес и остаться вместе?
«Я так понимаю, финал счастливый будет?) Я думала, будет мультик по пьесе, а тут все по-непонятному», «Это прекрасно», «Графика на уровне первого Шрека. Персонажи топорные. Откуда бюджет 187 млн?», «Раз украинский тизер, то Любовь лучше заменить на Кохання», «До Диснея не дотягивает» — заспорили в комментариях.
Часть комментаторов сразу узнали в сказочных братьях братьев Кличко.
«А мне братья Кличко понравились. Те, что в костюмчиках», «Аватар на украинский лад, да некоторые герои напомниают до боли знакомых людей», «Так и есть. На презентации 4 года назад сказали, что наши знаменитые боксеры вдохновили создателей на образы братьев» — написали они.