Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Леонков о последнем китайском предупреждении для НАТО - видео © Украина.ру Леонков родился в 1967 году в городе Щелково. После школы окончил Харьковское высшее авиационно-инженерное училище имени маршала Крылова. Ныне является военным экспертом и редактором, а также коммерческим директором журнала «Арсенал Отечества».

Внимательно изучал ситуацию в Сирии. Именно он в свое время отмечал важность освобождения от боевиков северо-западной части республики для нормализации жизни всего государства. Также следит за обстановкой в Средней Азии, Донбассе, Карабахе и других постсоветских регионах.

Ведет телеграм-канал "Мадуро — не дура", названный так из-за внешнего сходства с президентом Венесуэлы. Дает комментарии и интервью для РИА Новости, «Российской газеты», «Свободной прессы» и других изданий. Активно участвует в ток-шоу на телевидении.