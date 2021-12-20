Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовится разместить ядерное оружие в Белоруссии и в Крыму. Об этом 20 декабря он заявил на пресс-конференции после встречи с президентами Польши и Литвы, которую транслировали украинские телеканалы

«Мы все живые люди, но запугивания относительно, скажем так, миграции ядерного оружия Российской Федерации в разные уголки мира, мне кажется, мы много раз слышали. И о расположении ядерного оружия во временно оккупированном Крыму. Сейчас мы слышим информацию относительно Белоруссии… Я считаю, что такими вещами нельзя играть», — заявил он.

При этом Зеленский отметил, что «Украина будет точно знать, если так случится».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае перемещения НАТО вооружений из Германии в Польшу Минск предложит Москве разместить в Белоруссии ядерное оружие.

США готовят Украину к войне и размещению ядерного оружия, считает сенатор Пушков Ростислава Ищенко, для размещения в Белоруссии ядерного оружия России не обязательно нужен повод в виде размещения в Польше ядерного оружия США.

Эксперт отметил, что Белоруссия интересна только с точки зрения размещения ракет средней дальности, договоры о которых пока что и так не дезавуированы.