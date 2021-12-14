По его словам о том, как люди из Донбасса и с Украины будут находить общий язык, размышляют только в экспертных кругах. На уровне власти этот вопрос не рассматривается.
«Пока решатся вопрос принимать их или не принимать. Потому что 3-4 миллиона нелояльных избирателей могут очень серьезно переписать политическую карту страны, то есть усилить бело-голубые партии или бело-голубой политический сегмент. Не факт, что бело-голубые придут к власти на Украине. Это будет очень сложно. Но, условно говоря, они станут главной оппозицией, причем получат право вето, поскольку у власти не будет достаточного количества голосов для изменения Конституции», — заявил эксперт.
Он сообщил, что по его информации есть некоторые инициативы депутатов о том, как проводить ресоциализацию и реинтеграцию Донбасса, но они «остаются паровозным гудком».
Ранее Бортник заявил, что экс-президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко под патриотическими лозунгами на самом деле не хочет завершения конфликта в Донбассе, поскольку боится идеологического поражения.