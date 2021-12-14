Власти Украины не ратуют за возвращение людей из Донбасса, поскольку миллионы нелояльных избирателей могут усилить бело-голубые политические силы, переписать политическую карту страны и стать главной доминирующей оппозицией с правом вето. Об этом 13 декабря директор Украинского Института политики Руслан Бортник заявил в эфире «Эхо Москвы»

Не соблаговолите ли разбомбить? На Украине придумали, как еще больше отвратить от себя Крым и Донбасс © РИА Новости, sud.ua

«Пока решатся вопрос принимать их или не принимать. Потому что 3-4 миллиона нелояльных избирателей могут очень серьезно переписать политическую карту страны, то есть усилить бело-голубые партии или бело-голубой политический сегмент. Не факт, что бело-голубые придут к власти на Украине. Это будет очень сложно. Но, условно говоря, они станут главной оппозицией, причем получат право вето, поскольку у власти не будет достаточного количества голосов для изменения Конституции», — заявил эксперт.

Он сообщил, что по его информации есть некоторые инициативы депутатов о том, как проводить ресоциализацию и реинтеграцию Донбасса, но они «остаются паровозным гудком».

Ранее Бортник заявил, что экс-президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко под патриотическими лозунгами на самом деле не хочет завершения конфликта в Донбассе, поскольку боится идеологического поражения.