Предложение о продолжении переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине остается в силе. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, сообщает РИА Новости 13 декабря

«Формат, который существует, действует и имеет поддержку международного сообщества… это "нормандский формат", и наше предложение о продолжении в этом формате переговоров остается в силе, чтобы добиться снятия напряженности в ситуации», — сказал Бургер.

Все зафиксировано: Россия вывела на чистую воду Германию и Францию по «Нормандскому формату» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы тормозит встречу представителей стран нормандского формата по ситуации в Донбассе.

МИД Франции предложил провести встречу в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел в Париже 11 ноября. Российская сторона призвала стороны сначала выполнить прежние договоренности, достигнутые в ходе саммитов, а затем назначать следующие.