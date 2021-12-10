Ранее в СМИ появилась информация, что применение Украиной Байрактаров и других беспилотников в Донбассе может быть сорвано воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы, таких как «Красуха-4» и «Мурманск-БН».
Эксперт отметил, что тот же Азербайджан до конца руководствовался духом Мадридских протоколов по Карабаху, пока не пришел к выводу, что это контрпродуктивно, а поскольку Донбасс считает себя отдельной территориальной единицей, и ничто ему не мешает реагировать именно так.
«Проблема в том, что до сегодняшнего дня против вооруженной до зубов украинской армии воюют ополченцы, у которых очень ограниченный набор вооружений. Конечно, им страшно, конечно, потери невосполнимые, конечно, гибнут мирные люди», — указал Артамонов.
В этой ситуации Россия должна помнить, что на Украине живет братский ей народ, но точечно выжигать штабы украинских войск и точечно наносить удар по расположению натовцев, рассеянных по украинской территории, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.