Если Украина начнет массово применять Байрактары в Донбассе, то это будет означать не просто нарушение Минских соглашений. После этого ДНР/ЛНР тоже могут счесть, что они не обязаны эти договоренности выполнять. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов

Эксперт отметил, что тот же Азербайджан до конца руководствовался духом Мадридских протоколов по Карабаху, пока не пришел к выводу, что это контрпродуктивно, а поскольку Донбасс считает себя отдельной территориальной единицей, и ничто ему не мешает реагировать именно так.

«Проблема в том, что до сегодняшнего дня против вооруженной до зубов украинской армии воюют ополченцы, у которых очень ограниченный набор вооружений. Конечно, им страшно, конечно, потери невосполнимые, конечно, гибнут мирные люди», — указал Артамонов.

В этой ситуации Россия должна помнить, что на Украине живет братский ей народ, но точечно выжигать штабы украинских войск и точечно наносить удар по расположению натовцев, рассеянных по украинской территории, заключил собеседник издания.

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