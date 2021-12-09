Корабль управления Военно-морского флота Украины «Донбасс» взял курс в противоположную от Керченского пролива сторону, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ

Военный эксперт объяснил, что придется сделать ВМС Украины, если они захотят пройти через Керченский пролив © Facebook, ВМС ЗС України / Facebook, ВМС ЗС України / Перейти в фотобанк

По данным российской погранохраны, корабль «Донбасс» утром снялся с рейда в порту Мариуполя и направился в сторону Керченского пролива. Днем российская сторона предупредила, что движение через Керченский пролив без необходимых заявок и разрешений запрещено. В ответ российские пограничники получили заверения, что корабль не намерен проходить через пролив. Однако через какое-то время стало ясно, что судно украинских ВМС направляется в сторону пролива. На требование сменить курс реакции не последовало.

Корабль управления «Донбасс» был построен как плавучая мастерская в 1969 году в Польше. Первое название — «ПМ-9». После развала СССР перешел Украине, сменив название на «Краснодон», а затем на нынешнее.

Водоизмещение — 5520 т. Длина — 122 м, ширина — 17 м. Экипаж — 145 человек.