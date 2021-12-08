Центр создан во исполнение решения СНБО от 2 июня 2021 года «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях». Госпредприятие с подчинением Минреинтеграции было зарегистрировано 23 ноября. Его презентация состоится 15 декабря.
«У центра две основные задачи: документирование и диалог. Во-первых, мы должны документировать нарушения прав вследствие российской агрессии. Документирование и мониторинг… Во-вторых, центр должен стать платформой для диалога и медиации внутри страны», — заявила она.
По ее словам, центр будет «готовить и использовать специалистов в преодолении конфликтов и медиации».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией. Его слова вызвали бурю негодования среди украинской общественности.
Кроме того, накануне состоялись онлайн переговоры президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Украине.