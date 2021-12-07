Ранее на фоне очередного роста напряжённости в Черном море вышла статья офицера ВМС США Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.
Эксперт пояснил, что США после позорного бегства Афганистана хотят восстановить реноме, и именно поэтому они приходят в Черное море, чтобы продемонстрировать, что могут ходить там, где хотят, но они ходят в нейтральных водах.
«Еще тем самым они оказывают моральную поддержку Украине и Грузии, демонстрируя, что эти государства могут со временем войти в НАТО и они могут принимать участие в учениях Альянса. Кстати, переход украинских кораблей в Азовское море могут преподнести как учения вместе с натовским флотом, мол, НАТО помог украинским кораблям прорваться из Черного моря в Азовское, сметая на пути российский флот», — полагает Литовкин.
Поэтому Россия внимательно смотрит за тем, что делают американские корабли в Черном море, контролирует их, прицеливается по ним, подчеркнул специалист.
«Американцы тоже ведут разведку того, что у России есть в Крыму и на южном побережье Кавказа. Они теперь потеряли возможность легально летать над нашей территорией, выйдя из договора об открытом небе, поэтому они летают вдоль границы и снимают портрет обороны нашего государства. Но мы тоже снимаем портрет их самолетов и кораблей, для того чтобы в нужный момент нейтрализовать их возможности», — добавил он.
Если они перейдут «красные линии», Россия их отправит туда, куда положено — кормить рыб в Черном море, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.