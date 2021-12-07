Незапланированные учения США в Черном море – это хамство с их стороны. Но реагировать России на это надо спокойно, если они не нарушают ее территориальных вод и воздушного пространства. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

Виктор Литовкин: Россия полностью контролирует перемещение украинского флота в Азовское море © Sputnik Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.

Эксперт пояснил, что США после позорного бегства Афганистана хотят восстановить реноме, и именно поэтому они приходят в Черное море, чтобы продемонстрировать, что могут ходить там, где хотят, но они ходят в нейтральных водах.

«Еще тем самым они оказывают моральную поддержку Украине и Грузии, демонстрируя, что эти государства могут со временем войти в НАТО и они могут принимать участие в учениях Альянса. Кстати, переход украинских кораблей в Азовское море могут преподнести как учения вместе с натовским флотом, мол, НАТО помог украинским кораблям прорваться из Черного моря в Азовское, сметая на пути российский флот», — полагает Литовкин.

Поэтому Россия внимательно смотрит за тем, что делают американские корабли в Черном море, контролирует их, прицеливается по ним, подчеркнул специалист.

«Американцы тоже ведут разведку того, что у России есть в Крыму и на южном побережье Кавказа. Они теперь потеряли возможность легально летать над нашей территорией, выйдя из договора об открытом небе, поэтому они летают вдоль границы и снимают портрет обороны нашего государства. Но мы тоже снимаем портрет их самолетов и кораблей, для того чтобы в нужный момент нейтрализовать их возможности», — добавил он.

Если они перейдут «красные линии», Россия их отправит туда, куда положено — кормить рыб в Черном море, заключил собеседник издания.

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