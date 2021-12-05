Глава ДНР отметил, что с избранием Зеленского президентом возникла надежда на прямые переговоры между Киевом и Донецком, однако в ДНР понимали, что США не дадут Зеленскому такой возможности.
«Нам (руководству республик и Зеленскому – ред.) в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве», — сказал Пушилин.
Ранее глава ДНР допускал обращение к России в случае наступления украинских войск.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика не останется в стороне, если Запад решил перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу.
президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не останется в стороне, если Запад решил перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211203/1032797083.html
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211203/1032797083.html
Ранее глава ДНР допускал обращение к России в случае наступления украинских войск.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211203/1032797083.html
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211203/1032797083.html