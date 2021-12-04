Киевский режим намерен провести «блицкриг» в Донбассе для возвращения контроля над российско-украинской границей и окружения Донецка и Луганска, сказал в комментарии РИА Новости главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Согласно информации, озвученной МИД РФ, Киев стянул в Донбасс 125 тыс. военнослужащих, что составляет половину всей украинской армии.

«Украина, судя по всему, создает ударную группировку для вторжения на Донбасс с задачей в ходе блицкрига взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР и выйти к российской границе», — сказал Коротченко.

Он отметил, что, если этот план будет реализован, это поставит под угрозу жизни свыше 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР, на что России придется реагировать.

Информационная подготовка войны в Донбассе

Киевский режим и Запад тем временем создают информационный фон для такого блицкрига, обвиняя уже Россию в подготовке нападения.

Это может делаться с целью ослабить решимость Москвы вмешаться в конфликт в Донбассе в случае его эскалации и при этом обвинить Россию в том, что это якобы она начала агрессивные действия, а Киев только отреагировал на них.

Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет популярность. Его рейтинг опустился ниже 25%, что втрое ниже этого показателя в момент избрания Зеленского главой украинского государства.

Для того, чтобы вернуть поддержку населения, Зеленский может пойти на военную авантюру в Донбассе, особенно если поддержку ему окажет Запад.

Зачем американцам война в Донбассе

Соединенным Штатам Америки нужна такая провокация для того, чтобы лишить Россию шансов на ввод в строй «Северного потока-2».

В меморандуме, подписанном президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, «агрессивная война» России против Украины прописана как один из факторов автоматического ввода санкций против «Северного потока-2» со стороны Германии и Евросоюза.

Ликвидация «Северного потока-2» и в идеале всех остальных обходных газопроводов нужна США для того, чтобы Украина сохранила свою роль монопольного транзитера газа в ЕС.

Это позволит Вашингтону, контролирующему Киев, иметь в своем распоряжении мощный инструмент — украинскую ГТС — для влияния как на Евросоюз, так и на Россию.

Именно для того, чтобы Украина не могла использовать свою ГТС «в качестве оружия» — как рычаг политического влияния — европейские компании и «Газпром» построили сначала первый, а потом и второй «Северные потоки».

Вместе с «Турецким потоком» они позволяют полностью заместить мощности украинской ГТС и превратить ее из политического инструмента в резервный газопровод.