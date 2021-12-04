Александр Лукашенко обнулил оппозиционерку Светлану Тихановскую в том смысле, что Евросоюз может считать президентом кого угодно, но реально нужно договариваться с тем, кто контролирует ситуацию в Белоруссии. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

«Лукашенко ставил своей целью обнулить Тихановскую: «Вы можете считать президентом кого угодно, но если вы реально хотите решать вопросы по Белоруссии, вам надо разговаривать со мной». Ему это удалось, поскольку он провел переговоры с Меркель. Кстати, непонятно, что будет делать новый канцлер на этом треке, потому что он социал-демократ и, в отличие от Меркель, не имеет обязательств, которые она взяла на себя по прошлому миграционному кризису», — указал эксперт.

Лукашенко показал себя как важный игрок, и все рассчитывают на разрядку, которая сейчас и будет происходить, подчеркнул Абзалов.

Несмотря на временное обострение, Лукашенко разместил мигрантов в логистическом центре. Было объявлено, что Ирак будет забирать своих граждан, система плюс-минус заработала, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.