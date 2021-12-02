«Отмеряли запрошенные прокурором 12 лет для Ярослава Тарасенко (водитель киллера). И… барабанная дробь — ожидаемо оправдали Александра Лося», — сообщил Губин.
Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в Киеве 3 марта 2017 года.
По версии следствия, Александр Лось по просьбе криминального авторитета из Харькова Юрия Василенко собрал группу людей для убийства депутата.
Организатором украинское следствие считает российского бизнесмена с криминальным прошлым Владимира Тюрина, бывшего супруга жены погибшего Марии Максаковой.
Киллер, по версии следствия, Павел Паршов (он был убит на месте), водителем, который привез его на место преступления, был Ярослав Тарасенко.