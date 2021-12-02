Шевченковский районный суд Киева огласил приговор обвиняемым в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в 2017 году. Об этом 2 декабря сообщил в Fаcebook журналист Виталий Губин

«Отмеряли запрошенные прокурором 12 лет для Ярослава Тарасенко (водитель киллера). И… барабанная дробь — ожидаемо оправдали Александра Лося», — сообщил Губин.

За что был убит экс-депутат Госдумы РФ Вороненков? Украинское следствие зашло в тупик © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Дениса Вороненкова застрелили в Киеве 3 марта 2017 года.

По версии следствия, Александр Лось по просьбе криминального авторитета из Харькова Юрия Василенко собрал группу людей для убийства депутата.

Организатором украинское следствие считает российского бизнесмена с криминальным прошлым Владимира Тюрина, бывшего супруга жены погибшего Марии Максаковой.

Киллер, по версии следствия, Павел Паршов (он был убит на месте), водителем, который привез его на место преступления, был Ярослав Тарасенко.