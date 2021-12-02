Богуслаев указал, что для запуска авиапроизводства в Харькове необходимо временно разрешить покупку и использование комплектующих, произведенных в России.
«[Российскую] комплектацию нужно на сегодня на пять лет в виде моратория разрешить. Для этого нужно напрячь СБУ вашу областную и центральную и Совет безопасности… Мы к президенту Украины обратились, чтобы сняли санкции с 23 предприятий в России — то есть даже если сохранят нам комплектацию, мы не сможем ее купить», — сказал гендиректор «Мотор Сич».
И.о. главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун отметил, что эксперты должны выяснить, возможно ли Харьковский завод «поднять с колен» без комплектующих из РФ. В свою очередь глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко призвала обойтись без привлечения комплектующих из России, заявив, что между Украиной и Россией «идет война».
Позднее гендиректор ХГАПП Александр Кривоконь заявил, что не видит смысла в поставках комплектующих из РФ, а предприятию необходимо импортозамещение.
В понедельник, 29 ноября, администрация Харькова, президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, председатель правления АО «ФЭД» Виктор Попов, гендиректор ЧАО «Авиакомпания Константа» Михаил Пинкевич и представители профсоюза авиаотрасли подписали Меморандум о возобновлении выпуска самолетов на авиационном заводе Харькова.
В течение пяти лет планируется выйти на уровень выпуска пяти самолетов в год и создать 1500 рабочих мест.