Для запуска производства самолетов на Харьковском государственном авиационном предприятии (ХГАПП) нужно временно разрешить покупку части комплектующих в России. Об этом на днях сказал президент предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев на брифинге в Харькове, передает Интерфакс-Украина

Богуслаев указал, что для запуска авиапроизводства в Харькове необходимо временно разрешить покупку и использование комплектующих, произведенных в России.

«[Российскую] комплектацию нужно на сегодня на пять лет в виде моратория разрешить. Для этого нужно напрячь СБУ вашу областную и центральную и Совет безопасности… Мы к президенту Украины обратились, чтобы сняли санкции с 23 предприятий в России — то есть даже если сохранят нам комплектацию, мы не сможем ее купить», — сказал гендиректор «Мотор Сич».

За «Мотор Сич»: китайские инвесторы намерены отсудить у Украины 4,5 миллиарда долларов © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве Александр Скакун отметил, что эксперты должны выяснить, возможно ли Харьковский завод «поднять с колен» без комплектующих из РФ. В свою очередь глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко призвала обойтись без привлечения комплектующих из России, заявив, что между Украиной и Россией «идет война».

Позднее гендиректор ХГАПП Александр Кривоконь заявил, что не видит смысла в поставках комплектующих из РФ, а предприятию необходимо импортозамещение.

В понедельник, 29 ноября, администрация Харькова, президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, председатель правления АО «ФЭД» Виктор Попов, гендиректор ЧАО «Авиакомпания Константа» Михаил Пинкевич и представители профсоюза авиаотрасли подписали Меморандум о возобновлении выпуска самолетов на авиационном заводе Харькова.

В течение пяти лет планируется выйти на уровень выпуска пяти самолетов в год и создать 1500 рабочих мест.