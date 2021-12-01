В Харькове у памятника Георгию Жукову прошел митинг, приуроченный к 125-летию со дня рождения советского маршала. Об этом 1 декабря сообщил портал 057.ua

Акцию организовал депутат и глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Харьковском горсовете Андрей Лесик.

Как сообщает издание, в мероприятии приняли участие представители ОПЗЖ, пенсионеры и «молодые люди спортивной внешности» — члены организации «Патриоты — За жизнь».

Просят милостыню на уход за могилами солдат: рассказ о «сёстрах маршала Жукова» © скриншот видео Украина.ру

Выступающие констатировали, что в современной Украине происходит реабилитация нацизма и искажение истории. В ходе акции собравшиеся почтили память Жукова минутой молчания и возложили цветы к монументу.

В противовес этой акции прошел националистический контрмитинг — его участники выкрикивали «Позор», «Жуков — палач» и другие лозунги. По словам корреспондента издания, между участниками двух митингов произошла словесная перепалка, но драку предотвратила полиция.