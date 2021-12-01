Акцию организовал депутат и глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Харьковском горсовете Андрей Лесик.
Как сообщает издание, в мероприятии приняли участие представители ОПЗЖ, пенсионеры и «молодые люди спортивной внешности» — члены организации «Патриоты — За жизнь».
Участники акции держали в руках красные гвоздики, партийные флаги, красные знамена с надписью «Победа» и баннер со словами «Слава защитникам родины».
Выступающие констатировали, что в современной Украине происходит реабилитация нацизма и искажение истории. В ходе акции собравшиеся почтили память Жукова минутой молчания и возложили цветы к монументу.
В противовес этой акции прошел националистический контрмитинг — его участники выкрикивали «Позор», «Жуков — палач» и другие лозунги. По словам корреспондента издания, между участниками двух митингов произошла словесная перепалка, но драку предотвратила полиция.