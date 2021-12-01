Жители Крыма будут рады видеть белорусского президента Александра Лукашенко на полуострове. Об этом 30 ноября заявил глава российского региона Сергей Аксенов в своем Telegram

Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос, когда Лукашенко посетит Крым © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

«Этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма», — заверил он.

Накануне Лукашенко заявил, что планирует посетить российский регион по договоренности с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Лукашенко подчеркнул, что его визит будет означать официальное признание территории российской.

Крым вернулся в состав России в 2014 году, когда его жители на референдуме поддержали эту идею. До этого Белоруссия Крым российским не признавала.