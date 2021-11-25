Запуск газопровода «Северный поток-2», как ожидается, приведет к сокращению доходов Украины от транзита газа примерно на $1,3 млрд в год до 2024 года, заявили в Международном валютном фонде

Соответствующие оценки содержатся в материалах первого пересмотра программы stand by для Украины, сообщает «Интерфакс» 25 ноября.

«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — отметили эксперты МВФ.

«Северный поток — 2»: США ввели новые санкции в отношении проекта, против этого выступили в Германии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Эксперты Фонда также отметили, что действующий контракт Украины с «Газпромом» заканчивается в 2024 году.