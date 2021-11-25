Соответствующие оценки содержатся в материалах первого пересмотра программы stand by для Украины, сообщает «Интерфакс» 25 ноября.
«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — отметили эксперты МВФ.
По их мнению, после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» транзит газа через Украину еще больше снизится и доходы Киева упадут до $1,2 млрд в год.
Эксперты Фонда также отметили, что действующий контракт Украины с «Газпромом» заканчивается в 2024 году.