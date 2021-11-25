Пока Украина не перенесёт войну на территорию России, она не сможет её закончить и выиграть. Об этом 24 ноября в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян

Экс-министр Омелян объяснил, почему поезда на Украине сходят с рельс все чаще © Пресс-служба МЧС РФ / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Он назвал президента Украины Владимира Зеленского «некомпетентным жадным аферистом»

«Или он (Зеленский — ред.) агент Кремля? И тогда очевидно, что ему не нужны стратегии и идеологи, ему нужно довести страну до такого состояния, чтобы российская оккупация была завершена», — высказался Омелян.

Он заверил, что Россия якобы собирается «захватить всю Левобережную Украину», и возмутился, что Украина только на 30% завершила закупку материального обеспечения войск.

«Когда я смотрю, что второй год подряд сорван гособоронзаказ, это стыд, диверсия и саботаж. Это специальное обескровливание украинской армии», — возмутился бывший министр.

Омелян, работавший министром инфраструктуры Украины с 2016 года, известен своими скандальными высказываниями. Так, он заявлял о строительстве на Украине скоростной транспортной системы Hyperloop (транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд, разработанная Илоном Маском), отмечая, что билет на него будет стоить дешевле, чем на самолет и поезд. Также экс-министр обещал въехать в Москву на танке в ответ на предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения вопроса о восстановлении авиационного сообщения с Украиной.