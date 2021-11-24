Из-за задержки более тысячи белорусских вагонов-цистерн на территории Украины по неизвестным причинам поставки белорусских нефтепродуктов оказались под угрозой, рассказал глава украинского офиса «Белорусской нефтяной компании» Евгений Поспелов. Его слова приводит издание Enkorr.ua 24 ноября

«Мы однозначно выполним все номинации в рамках контрактов, весь вопрос в объеме переходящего ресурса, который имеет место каждый месяц. С нашей стороны трудностей нет, ресурс в наличии, но мы не можем гарантировать четкость перевозок железной дорогой», — сказал Поспелов.

На протяжении нескольких месяцев белорусская компания констатирует критические задержки железнодорожных цистерн на Украине.

Из-за этого дефицит белорусских пустых цистерн стал крайне острым. Обычно на Украине одновременно находятся около полутора тысяч железнодорожных цистерн.

«Белорусская нефтяная компания» опровергает прекращение поставок бензина А-95 на Украину © CC0, Pixabay

Обращения к представителям «Укрзализныци», Нефтегазовой ассоциации Украины, таможне и еще целому ряду структур, способных повлиять на ситуацию, никакого эффекта не возымели.

Из-за этого в ноябре поставки белорусского топлива на Украину могут снизиться на 40%, отмечает издание.