«Мы однозначно выполним все номинации в рамках контрактов, весь вопрос в объеме переходящего ресурса, который имеет место каждый месяц. С нашей стороны трудностей нет, ресурс в наличии, но мы не можем гарантировать четкость перевозок железной дорогой», — сказал Поспелов.
На протяжении нескольких месяцев белорусская компания констатирует критические задержки железнодорожных цистерн на Украине.
Из-за этого дефицит белорусских пустых цистерн стал крайне острым. Обычно на Украине одновременно находятся около полутора тысяч железнодорожных цистерн.
По состоянию на 23 ноября их количество перевалило за 2,8 тыс.
Обращения к представителям «Укрзализныци», Нефтегазовой ассоциации Украины, таможне и еще целому ряду структур, способных повлиять на ситуацию, никакого эффекта не возымели.
Из-за этого в ноябре поставки белорусского топлива на Украину могут снизиться на 40%, отмечает издание.