Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил об отсутствии у Киева какой-либо конкретной стратегии по возвращению Донбасса, передает 23 ноября РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Донбасс нуждается в поддержке России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По его мнению, ситуация с Донбассом может затянуться надолго, а конфликт так и останется замороженным.

Золотарев подчеркнул, что во мнении о возможном изменении Минских соглашений Украину поддерживают Германия и Франция.

«Поэтому можно смело говорить о том, что минский процесс умирает. От "нормандской четверки" может остаться тройка в конце концов», — сказал он.

Киев не желает выполнять Минские соглашения и постоянно пытается их переписать. В частности, украинские власти хотят получить контроль над российско-украинской границей без выполнения всего предшествующего этому списка действий, прописанных в Минских договоренностях. На днях сказал глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия будет готова к новой встрече в «нормандском формате» только после того, как киевский режим отчитается о выполнении взятых на себя ранее обязательств.