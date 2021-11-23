«По сути, у Украины сейчас нет никакой стратегии по отношению к Донбассу. Потому что сейчас вся стратегия — это слова "мы не можем отказаться от Минских соглашений, но и не можем их выполнить"», — констатировал аналитик.
По его мнению, ситуация с Донбассом может затянуться надолго, а конфликт так и останется замороженным.
Золотарев подчеркнул, что во мнении о возможном изменении Минских соглашений Украину поддерживают Германия и Франция.
«Поэтому можно смело говорить о том, что минский процесс умирает. От "нормандской четверки" может остаться тройка в конце концов», — сказал он.
Киев не желает выполнять Минские соглашения и постоянно пытается их переписать. В частности, украинские власти хотят получить контроль над российско-украинской границей без выполнения всего предшествующего этому списка действий, прописанных в Минских договоренностях. На днях сказал глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия будет готова к новой встрече в «нормандском формате» только после того, как киевский режим отчитается о выполнении взятых на себя ранее обязательств.