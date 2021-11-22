Пресс-секретарь президента РФ отметил, что количество военных провокаций Украины в Донбассе в последнее время возросло.
«Причем эти провокации осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется НАТО Украине», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что это происходит в нарушение Минских соглашений.
При этом, добавил Песков, любые перемещения войск Российской Федерации по ее территории проводятся на ее усмотрение и ни для кого не представляют угрозы.
Ранее в Минобороны Украины заявили о первом применении американских ракетных комплексов Javelin в Донбассе.
В РФ неоднократно призывали страны НАТО прекратить накачивать Украину современными вооружениями, потому что это подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.