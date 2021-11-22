Киев все чаще устраивает провокации в районе Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает 22 ноября РИА Новости

Украина применила американские ракетные комплексы в Донбассе © U.S. Army photo by Sgt. Josephine Carlson

«Причем эти провокации осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется НАТО Украине», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что это происходит в нарушение Минских соглашений.

При этом, добавил Песков, любые перемещения войск Российской Федерации по ее территории проводятся на ее усмотрение и ни для кого не представляют угрозы.

Ранее в Минобороны Украины заявили о первом применении американских ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

В РФ неоднократно призывали страны НАТО прекратить накачивать Украину современными вооружениями, потому что это подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.