На основе всех конкурирующих социологических контор можно точно утверждать, что на сегодня бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков «весит» больше 5%, и его электоральные рейтинги растут. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Михаил Подоляк решил не считаться с взлетевшим рейтингом уволенного фракцией «Слуга народа» бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, назвав его «непассионарным, нехаризматичным молодым ретрополитиком».

Разумков — это такая «правильная» версия Зеленского образца 2019 года, опирающаяся на электорат срединной Украины, которая не «топит» за Русский мир, но и не приветствует друг друга бандеровскими приветствиями, указал эксперт.

Учитывая, что сам Зеленский давно уже двумя ногами вошел в гуманитарную повестку Порошенко, естественно, куда-то его избиратель должен был перетечь. Сейчас его и подбирает Разумков, уточнил журналист.

«Касательно реальной конкуренции с топами украинской политики, уверен, у Разумкова есть хорошие перспективы. У Разумкова отличная узнаваемость — он все-таки 2,5 года был спикером Рады. За ним нет негативного скандального шлейфа, что вообще редкость для команды Зеленского, где сидят один фрик на другом. И плюс в Разумкова сейчас вкладывается Ринат Ахметов, а это значит, у него будет ресурсная и медиаподдержка. К тому же, наблюдая за истеричными телодвижениями из Офиса Зеленского, видно, что Разумкова там опасаются», — рассуждает Лесев.

Что касается заявлений Подоляка, то он через свою «ботоферму» активно впрягается в атаки против Разумкова, а из этого следует, что Разумков — однозначно новая политическая фигура с перспективами роста, заключил собеседник издания.

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