Треть избирателей не проголосуют за Зеленского ни при каких обстоятельствах. По сути, это уже приговор его хотелке переизбраться на второй срок, считает киевский писатель Игорь Лесев

— Игорь, последние социологические опросы показывают сильное проседание «Слуги народа» и Зеленского. В чем причина? Падение рейтинга необратимо?

— И необратимо, и закономерно. И это еще не самый плохой промежуточный вариант для Владимира Зеленского. Впереди отопительный сезон, к которому страна полностью не готова. Нет ни запасов угля, ни избыточных запасов газа, ничего. Люди еще не начали получать космические платежки.

В стране масштабная эпидемия с короной. И на востоке предельно непонятная ситуация. Т. е. текущий рейтинг Зеленского — а он уже упал ниже психологической отметки в 20% — это еще даже не настоящее падение, а только пристрелка.

И важно отметить еще один момент. Впервые Зеленский стал лидером антирейтинга среди украинских политиков. Он сумел сделать невозможное и опередил Петра Порошенко по этому показателю. Треть избирателей не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. По сути, это уже приговор его хотелке переизбраться на второй срок.

— Данные центра Разумкова показывают, что если бы у экс-спикера Дмитрия Разумкова была партия, то она преодолела бы 5%-й барьер. Насколько серьезно можно относиться к этим данным? Кто потенциальный избиратель Разумкова? Может он составить конкуренцию Зеленскому и Порошенко?

— Ну, с учетом специфичности украинской социологии, которая в первую очередь всегда обслуживает заказчиков, любые данные всегда нужно перепроверять через конкурирующие конторы. Это вообще специфика всех социологических служб Украины. Но со всем с потолка у нас цифры все же не рисуют.

Иногда их с помощью некорректных манипуляций могут «подрисовать» под заказчика на 3-5%. Но если мы говорим конкретно о Дмитрии Разумкове, то на основе всех конкурирующих социологических контор можно точно утверждать, что на сегодня он «весит» больше 5%, и его показатели растут.

Разумков — это такая «правильная» версия Зеленского образца 2019 года. То есть это срединная Украина, которая не топит за Русский мир, но и не приветствует друг друга «Славой Украине!». Учитывая, что сам Зеленский давно уже двумя ногами вошел в гуманитарную повестку Порошенко, естественно, куда-то его избиратель должен был перетечь. Сейчас его и подбирает Разумков.

Касательно реальной конкуренции с топами украинской политики, уверен, у Разумкова есть хорошие перспективы. У Разумкова отличная узнаваемость — он все-таки 2,5 года был спикером Рады. За ним нет негативного скандального шлейфа, что вообще редкость для команды Зеленского, где сидят один фрик на другом.

И плюс в Разумкова сейчас вкладывается Ринат Ахметов, а это значит, у него будет ресурсная и медиаподдержка. К тому же, наблюдая за истеричными телодвижениями из Офиса Зеленского, видно, что Разумкова там опасаются. Наш общий друг Миша Подоляк, который сейчас в Офисе главный информационный цензор, через свою ботоферму активно впрягается в атаки против Разумкова. В общем, это однозначно новая политическая фигура с перспективами роста.

— Каковы сейчас электоральные перспективы Порошенко? У него есть шансы возвратиться во власть?

— Ты знаешь, я даже теряюсь с ответом на этот вопрос. Еще вчера этого человека ненавидела вся Украина. 73% во втором туре президентских выборов за Зеленского — это же было именно против Порошенко. Но Зеленский за половину своего президентского срока сумел опротиветь украинцам еще даже больше. Это уникальное достижение.

У Порошенко есть одно достоинство, которое перерастает в его же ключевой недостаток. Его избиратели — это секта расистов и националистов, которые, сбиваясь в стаю, ведут себя невыносимо для любого нормального человека, который даже далек от политики. Такие местные хунвейбины. Иногда они возвращаются. «Партия войны» заявила о себе Зеленскому © коллаж Украина.Ру

И их достаточно много, чтобы считаться с фактором Порошенко, и чтобы они могли регулярно присутствовать в публичной политике на уровне Рады. Более того, именно их идеологическая повестка и определяет весь вектор движения постмайданной Украины.

Но и минус Порошенко — большинству украинцев такое блюдо второй раз продать не получится. В 14-м Порошенко во многом повезло.

Во-первых, он тогда еще не был и близко таким публично сумасшедшим. Напротив, на его фоне контрастировали более радикальные националисты от Арсения Яценюка до Андрея Парубия.

А во-вторых, «ватная» Украина на тех выборах была разгромлена и фактически избирательные участки проигнорировала. Т. е. в тот момент Порошенко удачно вынырнул для самого себя и словил тот свой единственный исторический джекпот.

Получится ли у него второй раз так вынырнуть? Вот если просто рационально размышлять — то нет. Но нужно понимать, что Украина Зеленского все больше превращается в деревню дураков, и абсурдное здесь давно уже стало реальностью. А реальность сегодня такова, что Зеленский и Порошенко имеют два самых высоких рейтинга.

И если президентские выборы прошли бы сегодня — то именно эти два персонажа попали бы во второй тур. Я убежден, что к моменту настоящих выборов такого расклада все же не будет. Но все же нужно учитывать, что украинский политикум давно уже живет по правилам абсурда. Поэтому полностью исключать реинкарнацию Порошенко в стране Зеленского я бы не стал.

— Зачем Зеленский устроил на прошлой неделе захват Старомарьевки в серой зоне на линии соприкосновения? Какая цель? Чем все закончится?

— Я не уверен на 100%, что это была именно инициатива Офиса. Вполне возможно, что инициатива исходила от главкома ВСУ Валерия Залужного. В националистической среде этот генерал сейчас очень сильно почитается. Напомню, именно Залужный, а не Министр обороны или Зеленский, взял на себя ответственность за применение «Байрактара» в зоне конфликта.

Залужный, кстати, на днях к себе в советники взял небезызвестного в России Дмитрия Яроша. А Ярош, напомню, еще в 19-м грозился повесить Зеленского на дереве, если тот сдаст интересы Украины. Это я все к тому, что далеко не уверен, что из Офиса четко контролируют ситуацию в зоне ООС. Дмитрий Ярош: филолог со знанием языка дубины стал советником главкома ВСУ © commons.wikimedia.org, Volodymyr Tverdokhlib / Facebook/Валерій Залужний

Кстати, еще интересный факт. На днях вместо действующего министра обороны Андрея Тарана Офис планирует поставить юриста Резникова. Последний — это дружбан [руководителя Офиса Президента Украины] Андрея Ермака, и похоже, у Зеленского пытаются через это назначение усилить контроль над ВСУ.

Ну а что касается захваченного села в серой зоне, то это увязывается опять же в идеологическую концепцию Порошенко, которая проводилась всю минувшую пятилетку, и которая теперь окучивается командой Зеленского. А) это перемога, б) это информационное событие, которое перебивает остальные негативные шлейфы в информационном пространстве, в) а вдруг начнется обострение, Европа ужаснется и прикроет «Северный поток — 2».

— Как теперь Зеленский будет решать проблему транзита российского газа?

— Вообще, до 24 года транзит ру-газа через территорию Украины в любом случае будет проходить. Другое дело, что там идет мизер из того, что хочет Украина. Но еще пару лет хоть что-то, да будет.

А вот как Зеленский будет решать на будущее этот вопрос, — думаю, об этом и сам Зеленский не знает. Персонаж живет в параллельной реальности, и как у него происходят какие-то решения задач, понять будет трудно даже наркологам. Этот человек может объявить о строительстве нового города на Черном море. Он может в Штатах представить «программу трансформации Украины» на космическую сумму в 277 миллиардов долларов, а затем вдруг выяснится, что подобного плана даже в едином документе не существует.

Вчера, например, Зеленский в Глазго договаривался с эмиром Катара о транспортировке сжиженного газа, и это когда в Украине нет ни одного терминала для его доставки. В общем, человек в своем роде уникальный, и думаю, решение транзита российского газа будет тоже уникальным. Подозреваю, это будет какое-то компромиссное решение Запада и России, которое у Зеленского затем объявят выдающейся перемогой.